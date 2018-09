Google Maps: Conmoción en Colombia al hallar un 'fantasma' a plena luz del día [FOTOS]

No verás el internet de la misma forma. Miles de usuarios han quedado totalmente asustados al ser sorprendidos con una imagen que se dio a conocer en Google Maps, donde al parecer se ve que un fantasma aparece en Colombia a plena luz del día. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Aún existen personas que no creen en los hechos paranormales, pero con esto que mostramos a continuación, ya nadie tendrá dudas de la existencia de seres fuera de esta dimensión, tal como ha quedado retratado en el Google Maps. Esta es una las herramientas indispensables en Internet es sin duda. La plataforma es la favorita, en caso se quiera dar una buena indicación. Además, con el uso del smartphone se puede llegar al mapa virtual de Google.

Una de las grandes ventajas que los usuarios encuentran con Google Maps, es el Street View, donde pueden ver no solo el lugar que no conocen y al que se desean trasladar, sino que también pueden ver la fachada o sitios cercanos, para que se ubiquen con mucha más facilidad. Pero no es todo, porque también se puede hallar algunas imágenes increíbles.

Un usuario de origen colombiano, está próximo a mudarse, por lo que no tuvo mejor idea que comenzar a ver nuevos condominios para elegir la casa que va a comprar, así que acudió a Google Maps, para saber cuál le convenía más, sin imaginar que hallaría un increíble detalle.

El individuo que vive en Barranquilla, decidió buscar estas nuevas construcciones por una zona cercana a la que vive en la actualidad, así que al hallar una, se puso a explorar el sitio, antes de programar una visita, donde le darían más información sobre cómo adquirir el inmueble, pero al ver algo inesperado, decidió tomarse una pausa y volver a pensar si en verdad lo quería o no.

Sin embargo, al salir de la impresión, prefirió tomar una captura de pantalla y compartirlo en redes sociales, para confirmar si lo que había visto era un fantasma o solo era su imaginación. Lo cierto, es que en efecto una extraña presencia se puede observar justo al frente de la inmobiliaria, dejando a más de un usuario totalmente asustado. ¿Ustedes lo pueden ver?