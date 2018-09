WhatsApp: conoce a Olivia, la "prima" de 'Momo', que causa terror en las redes

Hasta hace un tiempo, el ente maligno 'Momo', estuvo atemorizando a todos los usuarios de WhatsApp. Esta criatura diabólica respondía conversaciones a las 3 de la madrugada y causaba miedo en las redes sociales. Si bien esto paró, ahora último ha aparecido un nuevo ser. ¿Quieres saber de quién se trata? Acá te contamos.

Como ya se sabe, todos los usuarios de WhatsApp comparten información de manera constante, desde noticias verdaderas hasta fake news. Es por ello que, este nuevo ente diabólico, llamado Olivia, ha llegado para aterrar a los usuarios de esta aplicación y redes sociales. Debes tener mucho cuidado.

Olivia, el nuevo usuario del mal, se hace pasar por "la amiga de un amigo", para así cautivar a sus víctimas, que en su mayoría son menores de edad, lo cual ha alarmado a todos los padres de familia. Este ente es el primer en hablar a las personas, con tal de engañarlos y enviar un link.

Una vez que le hayas respondido a Olivia, la sucesora de 'Momo', esta te mandará una dirección que, en un principio, puede parecer una foto de ella; sin embargo, es todo lo contrario. Te dirige a un sitio web porno. Este problema ha empezado en Europa, donde las autoridades ya han tomado cartas en el asunto.

Todas las personas de WhatsApp deberán tener cuidado, sobre todo los menores de edad, pues son engañados para que guarden el número de Olivia, visiten la supuesta página de ella y así, ver su fotografía.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A