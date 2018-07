Facebook viral: sorpresa por hombre que posa con vestidos de mujer por insólita razón [FOTOS]

Nadie lo hubiera imaginado. Miles de personas en Facebook quedaron sorprendidas con la historia de un hombre que se volvió 'famoso' en la red social por posar con vestidos de mujer, por una insólita razón que pocos sospecharían. ¿Cuál era? Aquí te lo revelaremos.

La joven de nacionalidad mexicana intentó vender vestidos a través de Facebook, algo muy común y que hubiera pasado desapercibido; sin embargo, la muchacha no tenía modelo, por lo que le pidió un favor a su padrino, la persona menos pensada. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí te lo contamos.

La jovencita, cuya identidad ocultaremos, reside en Ciudad Juárez, y al igual que muchos microempresarios utilizó Facebook para promocionar sus productos; sin embargo, como no tenía dinero para contratar a una modelo, pidió un favor.

Lo curioso del asunto es que la muchacha no eligió a una tía, su mamá, una prima, sino que optó por pedirle el favor a su padrino, quien sorprendentemente aceptó la propuesta de su ahijada y se puso los vestidos que ella promocionó en Facebook.

Sin embargo, el padrino no era tonto, ya que que quería ocultar su identidad, por lo que le pidió a su sobrina que, con ayuda del Photoshop, le añadiera unos lentes de 'turn down for what',de esta manera nadie sabría que él era el modelo.

La publicación original causó sensación en Facebook, donde superó las 16 mil reacciones y fue compartido por más de 40 mil usuarios. Asimismo, el post tuvo un sinnúmero de comentarios, algunos de ellos lo felicitaban, mientras que otros se burlaban de él.

