¿Tienes un celular que no usas? Así podrás convertirlo en una valiosa cámara de vigilancia

Cuando una persona compra un celular nuevo, lo primero que hace es vender su teléfono antiguo para conseguir algo de dinero. Sin embargo, hay gente que prefiere prestar su smartphone a un amigo (o familiar) que realmente lo necesite. De esta manera, el dispositivo seguirá siendo útil y no se quedará olvidado en algún cajón.

Si tienes uno o varios teléfonos viejos que ya no utilizas hace tiempo, te encantará saber que puedes darle una segunda oportunidad. Aunque no lo creas, hay una manera de convertir esos celulares usados en una cámara de vigilancia. Gracias a eso, podrás monitorear lo que sucede en tu vivienda cuando no estás en ella.

¿Qué necesitas para convertir tu teléfono en una cámara de seguridad?

Según Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, cualquier celular usado puede volverse una cámara de seguridad. No importa su marca (Samsung, Xiaomi, Apple, Motorola o cualquier otra), solo será necesario que tenga conexión a internet (a través de Wi-Fi) y una buena batería que le permita funcionar por varias horas.

De igual manera, será necesario que le instalemos Alfred, una aplicación desarrollada por terceros que se encuentra disponible en Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Google y Apple, respectivamente. Una de las ventajas de este programa es que detecta moviminento, graba los videos en la nube y ofrece audio bidireccional.

Finalmente, también será necesario que tengas un trípode u otro accesorio para que puedas colocar el teléfono en cualquier lugar de tu casa. Por ejemplo, podrás ponerlo en tu habitación o en la sala para monitorear a tus mascotas. Como Alfred ofrece tiene audio bidireccional, incluso podrás darle órdenes si están haciendo travesuras.

¿Cómo convertir tu teléfono en una cámara de vigilancia?

De acuerdo a la publicación, lo primero que deberás hacer es instalar Alfred. No solo deberás descargar esta aplicación en tu teléfono viejo que se volverá una cámara de seguridad, también en tu celular nuevo, desde donde realizarás el monitoreo. Una vez que hayas instalado este programa, procede a darle los permisos correspondientes.

La configuración de Alfred es bastante sencilla. En el teléfono viejo, te preguntará para qué utilizarás la aplicación. Aquí tendrás que elegir una o varias respuestas. Por ejemplo, cuidar un bebé, vigilar mi casa o tienda, monitorear a un adulto mayor o mascota, etc. Tras haber hecho tu selección, la cámara principal se activará.

Ahora deberás coger tu celular nuevo y proceder a configurar la aplicación. No obstante, tendrás que elegir la opción 'Reproductor' en lugar de Cámara. Eso sería todo. Recuerda que ambos celulares deben tener tu cuenta de Google abierta, es decir, debes haber iniciado sesión con tu correo electrónico de Gmail en los dos equipos.

Eso sería todo. Si la batería del teléfono no dura mucho y no quieres dejarlo enchufado todo el día, ya que temes que podría sobrecalentarse, lo que puedes hacer es apoyarte en una batería portátil. Conecta ambos dispositivos y coloca el smartphone viejo en un lugar estratégico de tu vivienda para que puedas monitorearla con tu nuevo celular.