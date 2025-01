A inicios del 2024, empezó a correr el rumor de que una popular empresa finlandesa estaba desarrollando un celular inspirado en Barbie, la famosa muñeca de Mattel que tuvo una exitosa película que estuvo protagonizada por Margot Robbie. Luego de varios meses, se ha confirmado que el lanzamiento de este peculiar teléfono que, para sorpresa de miles de cibernautas, no será un smartphone.

¿Qué empresa fabricará el teléfono de Barbie?

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, la compañía Human Mobile Devices (HMD), en colaboración con Mattel, venderá el Barbie Phone a partir de 01 de octubre de 2024. No obstante, los fanáticos de la muñeca podrán realizar sus pedidos anticipados desde el 23 de setiembre, solo deberán entrar a su página web oficial, la cual muestra más detalles del teléfono, así como varias fotografías.

El teléfono de Barbie no será un smartphone, si no un celular básico, es decir, no podrá ser utilizado para enviar mensajes de WhatsApp, revisar tu cuenta de Facebook o ver videos de YouTube. Solo sirve para realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y tomar fotografías. En cuanto a su diseño, este nos recuerda a los legendarios 'sapitos' de Nokia que estaban de moda antes de los Android y iPhone.

Esto se debe a que HMD, la empresa que lanzará el Barbie Phone, son los dueños de Nokia desde 2016. Aunque la empresa intentó sacarle provecho a la marca, lanzando nuevas versiones de sus celulares icónicos, no habría logrado su cometido. Por ese motivo, recientemente, anunció que sus teléfonos ahora llevarían las siglas HMD con el objetivo de desligarse del antiguo 'rey de los celulares'.

¿Cuáles son las características del celular de Barbie?

Cuando está cerrado, el teléfono sapito de Barbie tiene las siguientes dimensiones: 10 centímetros de alto y 2 centímetros de grosor. Está fabricado de plástico y es bastante ligero. Al levantar la tapa, tenemos una pantalla de 2,8 pulgadas con resolución QVGA y un teclado numérico que nos servirá para marcar los números telefónicos con los que queremos comunicarnos y para escribir los mensajes de texto.

Dentro del Barbie Phone tenemos un procesador Unisoc T107, una memoria RAM de 64 MB y una memoria interna de 128 MB que puede ampliarse hasta los 32 GB usando una tarjeta microSD. Con respecto a la autonomía, el equipo posee una batería extraíble de 1450 mAh que es capaz de brindarte hasta 9 horas de conversación constante. Por otra parte, su sistema operativo será KaiOS 3.1 o S30+ (dependiendo la región).

El equipo tendrá una pantalla externa (más pequeña) que mide 1.77 pulgadas, en la que se ubica la cámara principal que puede ser de 5 megapíxeles o 0.3 megapíxeles (versión internacional). Otras características son conectividad Bluetooth 5.0, USB-C, puerto jack de 3.5 mm para audífonos, radio FM y su propio reproductor de canciones que deberán estar en formato MP3.

¿Cuánto cuesta y cómo comprar el teléfono de Barbie?

Finalmente, con respecto al precio, HMD Global ha dispuesto que el Barbie Phone cueste US$ 130, es decir, unos S/487.Si estás interesado en comprarlo, solo tienes que visitar la página oficial y pulsar el botón 'Notify me'. Aparecerá un recuadro donde deberás colocar tu nombre y correo electrónico, con el objetivo de que te notifiquen cuando estén disponibles las reservas.