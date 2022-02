Realme Watch 2 Pro review: conoce lo bueno y lo malo del reloj inteligente

El Realme Watch 2 Pro es el reloj inteligente más reciente de la marca china que está disponible en Perú y que cuenta con un sensor óptico de frecuencia cardíaca y un sensor de monitoreo de oxígeno en la sangre. Sin embargo, también integra una pantalla LCD de 1,75 pulgadas con resolución de 320 x 385 píxeles, entre otras especificaciones.

Gracias a Realme hemos podido probar el reloj inteligente durante varias semanas, por ello, en los siguientes párrafos haremos un análisis de lo bueno y lo malo de este dispositivo.

Diseño del Realme Watch 2 Pro

La estética del reloj inteligente de Realme es muy parecida a la del Apple Watch hasta el punto de que las esquinas tienen una curvatura similar. Asimismo, está hecho de plástico y se siente como tal. Es ligero, unos 40 gramos, y al tacto se siente poco premium.

Correa del Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

El plástico con el que está construido se aprecia de buena calidad y el marco que recorre el perímetro de la caja tiene un acabado metalizado. Precisamente, en este marco se unen las correas intercambiables fabricadas con una silicona que parece ser bastante rígida.

La correa incluida tiene 22 milímetros, por lo que es lo suficientemente grande para adaptarse a muñecas de todos los tamaños, y es de cierre tradicional con una hebilla fabricada en plástico. En una de las partes de la correa se puede leer el lema de Realme: Dare to leap.

Correa del Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

El reloj de Realme cuenta un único botón multiusos en el lateral derecho que se utiliza para apagar y encender la pantalla, finalizar la actividad deportiva en curso o ir a la pantalla anterior en los menús de la interfaz.

En la parte trasera del reloj inteligente de Realme encontramos una pareja de sensores ópticos para monitorizar el ritmo cardíaco, el SpO2 y los pines de carga. Todos ellos situados sobre una plataforma que sobresale de la caja del reloj para acercarlos más a la piel y mejorar la lectura de los registros.

Pantalla del Realme Watch 2 Pro

El Realme Watch 2 Pro monta un panel IPS/LCD de 1,75 pulgadas y tiene una resolución de 320 x 385 píxeles que la deja con una densidad de 287 ppp quedando protegida de los arañazos por un cristal 2.5D con protección Corning Gorilla Glass 3.

Pantalla del Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

La pantalla es enorme, sí, pero tiene cuatro generosos marcos: arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Es decir, tiene el mismo problema que el Realme Watch, Realme Watch S y Realme Watch S Pro: el frontal no está bien aprovechado.

Los colores están bien representados y el nivel de brillo máximo, 600 nits, es lo suficientemente alto para no tener problemas de visualización a plena luz del día. Sin embargo, no tiene sensor de brillo automático, por lo que tenemos que ajustarlo de manera manual.

El Realme Watch 2 Pro permite instalar distintos diseños de esferas desde la app de Realme instalada en el smartphone. La marca intenta disimular los marcos del reloj utilizando esferas con fondo de color negro, algo que no siempre logra.

Software del Realme Watch 2 Pro

El Realme Watch 2 Pro es compatible con iOS y Android a través de la app Realme Link (App Store / Google Play Store). El dispositivo usa un sistema operativo propietario que aunque destaca por su autonomía, sencillez y fluidez, no se pueden instalar aplicaciones adicionales.

PUEDES VER: Realme confirma que los GT2 y GT2 Pro se lanzarán a nivel internacional

Respecto a la interfaz del reloj inteligente, deslizando hacia la izquierda accederemos a los widgets y accesos rápidos; hacia la derecha a los ajustes rápido; hacia abajo a la cortina de notificaciones y hacia arriba al cajón de aplicaciones, que ahora se ha dispuesto en forma de cuadrícula.

El reloj permite ver las notificaciones que nos pueden llegar de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter u alguna otra app que tengamos sincronizadas, pero no podemos responderlas. Lo mismo sucede con las llamadas. El reloj nos avisa cuando nos llaman, pero no nos permite responder la llamada desde el reloj, solo colgarla o silenciarla.

En los ajustes rápido del Realme Watch 2 Pro tenemos el modo No molestar, Brillo, modo Ahorro de batería, la linterna y acceso a los ajustes del reloj inteligente.

Entre los ajustes generales del dispositivo podemos elegir la esfera del reloj que más nos guste. En el apartado de Pantalla podrás configurar el brillo, el tiempo de apagado y el botón de levantar para activar. También encontramos las notificaciones de salud: sedentarismo, objetivo cumplido, beber y respirar.

Nueva esfera del Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

Luego, está el modo No molestar que podemos programar de manera manual o que el mismo dispositivo lo haga de manera inteligente. Por otro lado, está batería que cuenta con un modo de ahorro de batería.

En la opción General podemos elegir el modo de visualización de las apps, la intensidad de vibración, apagar reiniciar y restablecer el Realme Watch 2 Pro.

PUEDES VER: Realme lanza un teléfono revolucionario inspirado en Dragon Ball Z y Goku

La aplicación de Actividades

Esta app permite al usuario medir los pasos, las kilocalorías, el tiempo que hemos corrido y el tiempo de actividad física que hemos realizado durante el día.

App de Actividades del Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

El ritmo cardiaco

El reloj nos permite monitorizar nuestro pulso cada cinco, 10, 20 o 30 minutos, e incluso nos avisa si el pulso sube o baja de cierto rango. La medición nos parece correcta y no hemos notado picos o valles más exagerados de la cuenta.

App del ritmo cardiaco del Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

El sueño

El reloj también monitoriza el sueño. Detecta perfectamente la hora a la que nos dormimos y despertamos. A través de la app, podemos acceder al informe que nos indica no solo las horas que hemos dormido, sino cuánto tiempo hemos pasado en cada fase y cómo ha variado nuestra frecuencia cardíaca.

SpO2

El Realme Watch 2 Pro también mide la saturación de oxigeno en sangre a demanda del usuario. Es decir, el sensor Sp02 no funciona en tiempo real, sino que somos nosotros los que tenemos que hacernos la prueba manualmente.

Ejercicio

Esta aplicación es una de las más completas que encontramos en el Realme Watch 2 Pro, ya que nos ofrece 90 modos deportivos, aunque en el reloj solo podemos llevar 15. Aunque ello no es preocupante, pues es muy poco probable que una persona practique a menudo más de 15 deportes.

90 modos de deportes en el Realme Watch 2 Pro. Foto: Edson Henriquez

Durante la sesión de ejercicio como la carrera o paseo en exterior podemos ver algunas métricas importantes, como la frecuencia cardíaca, los pasos, la distancia, etc. En el caso de los modos fútbol y baloncesto se indica cuántas calorías quemaste durante la sesión de entrenamiento.

Otras aplicaciones

También podemos controlar la reproducción de música, algo que no era posible en los anteriores relojes de la compañía. Además cuenta con un control remoto para la cámara que nos permite sacar una foto a distancia. Funciona bien, pero no abre la app de cámara por sí solo y no muestra la imagen en tiempo real. Es como un obturador remoto.

Por último, en el Realme Watch 2 Pro encontramos otras apps importantes como la Alarma, Tiempo, Cronómetro, Temporizador y Respirar.

PUEDES VER: Realme ha confirmado que usará los procesadores MediaTek Dimensity 9000

Realme Link

Todo el control y configuración del reloj inteligente recae sobre la app Realme Link, que funciona en iOS y Android que se sincroniza con el smartwatch y se encarga de la representación gráfica de los datos registrados en los entrenamientos y, bueno, en el día a día en general.

En la app encontramos distintas secciones en las que se ofrecen gráficas e información sobre el ritmo cardíaco, la saturación de oxigeno en sangre, los datos del sueño o un informe de actividades, pero esta información no se desglosa más allá de crear un histórico con los resultados.

Asimismo, si queremos controlar la música que escuchamos en nuestro smartphone desde nuestro reloj inteligente, esta función debemos activarla desde Realme Link, lo mismo ocurre con otras funciones como el tiempo y la cámara.

Realme Link. Foto: captura Realme

Autonomía del Realme Watch 2 Pro

En el interior del Realme Watch 2 Pro nos encontramos una batería de 390 mAh que, de acuerdo a Realme, es capaz de ofrecer 14 días de autonomía con la monitorización continua del pulso cardíaco. Por nuestras pruebas, podemos decir que el reloj cumple con la promesa de la compañía.

Realme Watch 2 Pro y su cargador. Foto: Edson Henriquez

El Realme Watch 2 Pro utiliza un cargador magnético USB para recuperar su carga. Con solo 29 minutos se alcanza el 50% de su carga, suficiente para funcionar durante varios días.