Facebook: descubre cómo puedes saber quién visita tu perfil sin usar aplicaciones [FOTOS]

Facebook es la red social que más usamos en nuestra vida cotidiana para compartir con nuestros contactos momentos especiales, noticias y hasta divertidos memes. Por ello, en algunas ocasiones nos ha dado curiosidad de saber quién visita nuestro perfil, recurriendo a algunos métodos sin tener éxito.

Sin embargo, el medio “El Español” señala que existe una forma de saber qué contactos visitan nuestro perfil de Facebook, sin la necesidad de instalar un programa que promete ayudarte, cuando en realidad no es útil.

Es cierto cuando Mark Zuckerberg afirma que ellos no revelan este tipo de información y que tampoco existen aplicaciones que puedan ayudarte a saber quienes visitan tu perfil de Facebook. No obstante, sí existe un truco que no es tan difícil como lo parece y que te permite saberlo.

Inicia sesión en Facebook desde una PC

En primer lugar, debes entrar a tu cuenta de Facebook iniciando sesión desde una PC. Esto es muy importante ya que los pasos que te mostraremos son imposibles de seguir en un smartphone. Por ello, una vez dentro de tu cuenta dirígete a tu propia página de perfil.

Entrar en el código fuente de la página

Una vez en la pantalla de tu perfil, tienes que hacer clic derecho en cualquier lugar de la pantalla y elegir “ver código fuente”. Tras realizar esto, se abrirá una pantalla con muchos códigos, letras y número que probablemente no entenderás, pero todo ello es el código fuente.

Buscar la friendslist

Luego de haber ingresado en el código fuente, debes presionar a la vez las teclas “Ctrl + F” y verás como aparece un pequeño cuadro de búsqueda. Ahí debes escribir la palabra “friendslist”, es decir, lista de amigos en inglés.

Copia el código que quieres revelar

Tras buscar “friendlist” podrás visualizar una lista de muchos códigos numéricos de color rojo seguidos de un “-2”, por ejemplo “0123456789-2”. Estos números son el código de perfil de tus amigos de Facebook. Los que aparecen más arriba son pertenecientes a aquellos usuarios que más veces visitan tu perfil. Para saber a quién pertenece cada código, primero debes copiar el número largo que precede al “-2”.

Pegar el código y averiguar quién visita mi perfil de Facebook

Escribe en tu navegador la dirección general de Facebook https://www.facebook.com/ seguida del código de usuario que acabas de copiar. Esto debe quedar de la siguiente manera: https://www.facebook.com/01234567890. Pulsa “Enter” y así sabrás quien ha visitado tu perfil. Repite el proceso con los otros códigos que te aparece en la lista.

Facebook elimina evento organizado para invadir el Área 51

Será recordado como uno de los casos más curiosos del año, miles de personas se unieron a un evento de Facebook para invadir la ultrasecreta base Área 51 en Nevada (Estados Unidos). Una dos millones de personas afirmaron que asistirán a este evento, que tenía como fecha establecida el próximo 20 de septiembre.

Cuando quedaban unas semanas para que llegue el día clave, Facebook decidió eliminar este evento. De hecho, la red social lo eliminó, concretamente, el 3 de agosto, acabando así con uno de los eventos más populares en la historia de la plataforma.

Facebook cambiará el nombre de WhatsApp e Instagram

Facebook es la compañía con mayor influencia en el sector de las redes sociales en la actualidad, y esta se incrementó de forma considerable tras adquirir otras plataformas como WhatsApp e Instagram. Por tal motivo, la compañía de Mark Zuckerberg desea darle mayor poder de control a su marca principal, cambiando el nombre de estas populares aplicaciones.

Poco a poco, Facebook ha ido ejerciendo cada vez una mayor influencia sobre la dirección de ambos servicios, agregando nuevos ejecutivos de la red social a estos. Esto no va a quedar ahí, sino que ahora el gigante de las redes sociales va a añadir el término “Facebook” a sus nombres.

Facebook unificará los servicios de mensajería de Instagram y Messenger [FOTOS]

Hace unos meses, Facebook dejó entrever que unificaría el servicio de mensajería de sus tres plataformas, WhatsApp, Messenger e Instagram. Según Bloomberg, el primer paso ya se estaría concretando ya que los ingenieros de la compañía estaría rediseñando el chat de Instagram.

Con ello, los usuarios de Instagram podrán mensajearse con sus contactos de Messenger y viceversa, algo que hasta ahora no era posible. Este informe indica que Instagram Direct no cambiará mucho en términos de diseño, pero sí de arquitectura.