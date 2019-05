Samsung Galaxy Fold: El smartphone plegable tendrá una edición de Game of Thrones [VIDEO]

Samsung presentó hace unos meses el primer móvil plegable de su historia como uno de los dispositivos más esperados de los últimos años. Se trata del Samsung Galaxy Fold que cuando esté a la venta habrá tres opciones de personalización relacionadas con la afamada serie de HBO Game of Thrones.

Esta personalización de los móviles plegables del Samsung Galaxy Fold, que pronto saldrá a la venta, serán realizados por Caviar, una empresa de origen ruso que se dedica a la individualización de teléfonos celulares.

De acuerdo a las imágenes difundidas, el Samsung Galaxy Fold de Game of Thrones estará cubierto con acabados dorados que hacen referencia a la saga “A Song of Ice and Fire”, y estará disponible en piel, fibra de carbono y una edición única con acabados más detallados.

Respetando los elementos del móvil como la pantalla frontal o la cámara triple, el diseño intricado a modo de marco tiene dragones, una ciudad que recuerda a King’s Landing (Desembarco del Rey), los escudos Stark, Targaryen y Lannister en la parte inferior frontal -otros como los Greyjoy están en la trasera-, y un cierre de la tapa en forma del Iron Throne.

Pues bien, si los precios del móvil plegable ya eran elevados, imagínate cuanto tiene que costar una personalización de la firma rusa y el primer móvil plegable de Samsung. Eso sí, seguramente haya usuarios que estén dispuestos a pagar los 7.700 dólares que podría costar esta edición especial Game Of Thrones del Samsung Galaxy Fold.