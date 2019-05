Huawei ignora veto de Google y lanza nuevos teléfonos 'Honor' con 4 cámaras [VIDEO]

En medio de la polémica tras haber sido vetada por Google, la compañía asiática Huawei no se rinde y lanza al mercado los nuevos móviles de su submarca, ‘Honor’. El lanzamiento global fue realizado en un gran evento en el centro de convenciones Battersea Evolution, en Londres (Reino Unido). La presentación estuvo a cargo de George Zhao, presidente de Honor.

Zhao aseguró que ‘Honor’ es la marca del gigante chino para los jóvenes. Este dispositivo cuenta con cámara cuádruple de cuatro sensores: 48,16, 8 y 2 megapíxeles. Incluso, el presidente de la marca de smartphones señaló que con este dispositivo los usuarios tienen una cámara profesional en su bolsillo.

George Zhao asegura que los usuarios de estos móviles tendrán mejores resultados en fotografía y video que los que usan los teléfonos de sus competidores, como el iPhone XS Max o el Galaxy S10 Plus, que sometió a pruebas en el lanzamiento. Los smartphones ‘Honor’ tienen una pantalla de 6,26 pulgadas y resolución Full HD+.

Los nuevos móviles ‘Honor’ también trabajan con el procesador HiSilicon Kirin 980. El 'Honor 20' tiene una memoria de acceso aleatorio (RAM) de 6GB y almacenamiento de 128 GB, mientras que el ‘Honor 20 Pro’ cuenta una RAM de 8GB y 256 GB de almacenamiento. Además de contar con un batería de 4.000 mAh

“En Honor seguimos con el espíritu de mejorar siempre todo lo que hacemos”, señaló George Zhao, quien asegura que no importa lo que pase porque cuenta con el apoyo de sus clientes y de su juventud en estos días difíciles.

We just wrapped our #HONOR20Series launch! Now you can #CaptureWonder by shooting Closer, Wider, Darker, and Deeper. So, how did we meet your expectations? https://t.co/tLqFgglEja pic.twitter.com/egyweUreyt