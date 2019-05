YouTube viral: ¿Deep Web, Dark Web y Dark Net son lo mismo? [VIDEO]

YouTube es la plataforma favorita de los usuarios que desean conocer información de temas poco conocidos como la “Deep Web”, por lo que creen que tiene el mismo significado de Dark Web y Dark Net. A pesar que estas tres palabras están muy relacionados, no implican lo mismo y tienen una connotación distinta. A continuación, te lo explicamos.

El termino Deep Web fue acuñado por la empresa especialista Bright Planet para describir contenido no indexable por buscadores. Para distinguir los conceptos de Deep Web, Dark Net y Surface Web es necesario utilizar el esquema del iceberg. La punta que es la superficie es la web tal como la conocemos, todo lo que hay debajo es la Deep Web y en lo más profundo estaría la Dark Net. En ese sentido, te explicamos lo siguiente.

Surface Web o Clear Net. Es la web que conocemos y a la que podemos acceder usando cualquier navegador web. En esta red somos facilmente rastreables a través de nuestra dirección IP. Está compuesta por todos esas páginas y servicios que conocemos como Facebook y Google. Según estimaciones estaría compuesta por más de 1.139 millones de páginas. Aunque según la Wolrdwidewebsize habría 4.700 millones de páginas indexadas.

Deep Web. En ella se encuentra el contenido no accesible a través de motores de búsqueda estándar. Supone el 90% del total de la red. Que no sea accesible a través de buscadores, no implica que todo sea contenido ilegal porque también hay páginas webs o muros de pago o archivos guardados en servicios como Dropbox

Dark Web. Es un fragmento es 0,1% del total del contenido web oculto de forma intencionada. Se usan direcciones IP enmascaradas y para acceder es necesario un navegador web especial en donde se utlizan los dominio ‘.onion’ y solo es accesible con este software especial y dan acceso a las Darknets.

Dark Net. Esta es una colección de redes y tecnología que suponen una revolución a la hora de compartir contenido. No hay que dejarse llevar por el nombre y pensar que es un lugar en donde todo lo que hay es negativo y peligroso. Es cierto que por su naturaleza y capacidad de anonimato ha provocado que muchos usuarios aprovechen la tecnología para enviar contenido o servicios no legales, pero también se pueden encontrar cosas útiles.

"Experiencias de la Deep Web"

Es uno de los temas más buscados en el Internet común, sobre todo en YouTube. En la famosa plataforma de videos, las personas que se atrevieron a ingresar al mundo más turbio de la red compartieron sus anécdota.