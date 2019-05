Twitter ya te permite añadir imágenes, videos o gifs en los retweets [VIDEO]

Twitter ha oído una de las peticiones que sus usuarios han solicitado con mayor frecuencia y, tras varias pruebas, el servicio por fin añadió la función que permitirá agregar imágenes, videos y hasta GIFs al momento de incluir comentarios a un retweet.

El retweet ha sido una de las características más olvidadas de la plataforma, datándose su última renovación en 2015, cuando permitió añadir comentarios a los tweets que se querían compartir. Sin embargo, la función solo admitía la incorporación de texto. Ahora, la red social amplía las formas en cómo se expresa y comparte un contenido.

A través de su cuenta oficial de soporte, Twitter anunció la introducción de esta nueva característica, citando: “Es fácil expresarte retuiteando con un comentario. ¿Qué pasaría si se pudiera dar un paso más e incluir los medios? ¡A partir de hoy puedes! Retuitea con fotos, un archivo GIF o un video para hacer que tu reacción resalte. Disponible en iOS, Android y mobile.twitter.com”

