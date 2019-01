iPhone 11: filtran fotos del próximo teléfono de Apple y luce similar al Huawei Mate 20 Pro [FOTOS]

El primer render del iPhone 11 de Apple se ha filtrado en Internet y la apariencia de lo que sería el dispositivo de la compañía para este 2019 ha sorprendido a los internautas, ya que luce muy similar al último modelo de Huawei, el Mate 20 Pro.

Al parecer, este año 2019 los usuarios no esperarán hasta el mes de setiembre para conocer el nuevo smartphone de Apple, debido a la última filtración que hizo Steve H.McFly (@OneLeaks) en Twitter. El internauta, que en los últimos años se ha hecho famoso por revelar, antes de tiempo, la apariencia de los teléfonos más lujosos, acaba de mostrar el render de lo que sería el iPhone 11 o también conocido como 'iPhone XI'.

La imagen del iPhone 11 que filtró H.McFly revela que el próximo dispositivo de Apple tendrá la apariencia del Huawei Mate 20 Pro, aunque con un insignificante cambio. Lo que más ha sorprendido a los internautas es que el futuro dispositivo no mejoraría respecto al iPhone XS, sino que podría ser una copia del celular de la compañía china.

Según la foto filtrada sobre el render del iPhone 2019, este sería de color negro y tendría tres cámaras regulares. Al parecer, Apple apostaría por tres lentes traseros, de esa forma competiría con el Huawei Mate 20 Pro en los dispositivos de alta gama y dedicados a la calidad fotografía y de video.

La reciente filtración del iPhone 11 ha generado diversas reacciones en las redes sociales, sobre todo, de los expertos en tecnología. La crítica es respecto a la poca originalidad que tendría el esperado smartphone, ya que la tercera cámara que llevaría solo fue cambiada por unos cuántos centímetros de lugar para, en vez de lucir como el Mate 20 Pro, luzca como una triángulo.

Para que más detalles sean revelador, solo es cuestión de esperar más de 5 meses. Aquí te compartimos los tuit con los detalles.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G