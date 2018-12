YouTube Rewind: Estos son los videos virales más vistos que dejó el 2018

Faltan pocos días para que el 2018 llegue a su fin y es por ese motivo que YouTube y YouTube Rewind dieron a conocer los videos virales más vistos del años. Esta lista reúnes videos protagonizados por celebridades, artistas e incluso algunos desconocidos, quienes marcaron el año con diferentes sucesos.

La lista de YouTube Rewind está encabezada por el video "To Our Daughter", el cual fue publicado en el canal de YouTube de la celebridad Kylie Jenner. En este corto, la estrella mundial reveló que se había convertido en madre. Asimismo, presentó en sociedad a su pequeña Stormi y a la hija de su hermana Kim Kardashian.

En segunda posición se encuentra el clip "Real Life Trick Shots 2" de Dude Perfect, en el cual se muestran diversos trucos realizados por los dueños de este canal de YouTube, el cual tiene más de 36 millones de suscriptores.

En tercera posición está "We broke up", video en el que Liza Koshy y David Dobrik, dos youtubers, anunciaron el fin de su romance. Este video se convirtió en toda una sensación a mitad de año y batió varios records en YouTube.

La lista del YouTube Rewind la completan parodias, trucos, trailers de películas e incluso el resumen de uno de los partidos del Mundial Rusia 2018.

Lista completa de los videos virales más vistos de YouTube:

1. To Our Daughter | Kylie Jenner

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. We broke up | David Dobrik

4. Walmart yodeling kid | Sonell Official

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE) | AsapSCIENCE

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House | Primitive Survival Tool

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG