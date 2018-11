iPhone XS Max: probamos el nuevo teléfono insignia de Apple y esto es lo que opinamos [VIDEO]

Hace algunas semanas, Apple presentó el iPhone XS Max, su nuevo buque insignia que es anhelado por miles de personas y que hemos tenido la oportunidad de probar, aunque de forma muy breve.

A primera vista, el iPhone XS Max luce muy similar a su 'hermano menor', nos referimos al iPhone XS, y también a su predecesor, el iPhone X, que fue el primer teléfono de Apple en eliminar el botón 'Home'.

Sin embargo, si nos podemos a analizarlo a fondo, notamos que el iPhone XS Max no solamente es un iPhone XS 'más grande', sino que tiene muchas mejoras que te vamos a detallar.

Excelente pantalla

La primera gran mejora sin duda es su gran pantalla OLED de 6.5 pulgadas que tiene tecnología 'Face ID', es decir, que te permitirá desbloquear el teléfono usando tu rostro.

Durante nuestro periodo de préstamo, pudimos poner a prueba la pantalla OLED del iPhone XS Max y quedamos totalmente conformes y nos atrevemos a decir que es una de las mejores del mercado.

Si eres un adicto a Netflix o YouTube y pasas horas pegado a la pantalla de tu celular mirando tu serie favorita, créenos que terminarás más que satisfecho con el iPhone XS Max.

Esto debido a que los colores de la pantalla del iPhone XS Max siempre se mantienen muy vivos, no importa si te encuentras en un lugar con poca luz o con extremada luz solar, la pantalla nunca se oscurecerá, como suele ocurrir con otras marcas.

En lo que respecta al 'Face ID' debemos decir que cumple su cometido, aunque es bueno aclarar que esta tecnología Apple no es reciente, puesto que los predecesores del iPhone XS Max y algunas iPad cuentan con esta función.

Diseño premium

Se mire por donde se mire, el iPhone XS Max es un teléfono muy elegante, esto gracias a su acabado de cristal que, a diferencia de otras marcas, no se mancha con nuestra huellas digitales.

Desde hace varios años vengo probando teléfonos y un problema recurrente en equipos con acabados de cristal es que debes de limpiarlos constantemente, ya que se ensucian con mucha facilidad, cosa que no ocurre con el iPhone XS Max.

Un gran acierto de Apple, desde mi opinión, son los bordes redondeados del equipo, lo que brinda una sensación más agradable al tacto, sin embargo, no me termina de agradar la pestaña en la parte superior de la pantalla.

Aunque no lo creas, no soy el único, ya que muchos fans de Apple odian esta pestaña, incluso hay una aplicación que oscurece sus costados, todo con la finalidad de que pase desapercibida.

Pese a su gran tamaño (157,5 x 77,4 x 7,7 milímetros), el iPhone XS Max es muy fácil de usar con una sola mano, ya que el teléfono es sumamente ligero, puesto que pesa tan solo 208 gramos.

Rendimiento y autonomía

El iPhone XS Max cuenta con un procesador A12 Bionic (30% más rápido que su predecesor, el iPhone X), 4 GB de RAM y su almacenamiento interno varía, ya que hay tres versiones de 64, 256 y 512 GB.

Gracias a estas buenas especificaciones técnicas, nuestra experiencia con el iPhone XS Max fue excelente, ya que el equipo en ningún momento se congeló, incluso con los juegos más potentes.

Una cosa que quiero destacar es que, a diferencia de los teléfonos Android, donde debes cerrar aplicaciones para que tu teléfono no se ponga lento o que ahorres batería, en el iPhone XS Max no es necesario.

Esto debido a que cuando una aplicación pasa a segundo plano, no importa si es un juego, una red social, etc., pasa a estar como en estado de congelamiento y no consumirá recursos ni batería.

Hablando precisamente de su batería de 3174 mAh, hemos dado un uso constante al iPhone XS Max (que comenzó a las 7:00 am. y terminó aproximadamente a las 22:00 pm) y todavía nos queda más del 30% de energía.

Un punto en contra del iPhone XS Max es que no posee carga rápida, una característica que sus principales competidores ya están ofreciendo, pero que Apple decide no incluir dentro del equipo.

Sin embargo, vale resaltar que Apple vende un cargador de carga rápida para el iPhone XS Max y una base AirPower para cargarlo de forma inalámbrica. Ambos dispositivos los considero innecesarios, ya que basta y sobra con la batería que tiene el equipo.

Animojis

Tan populares se volvieron los animojis que Samsung incluso 'copió' la idea de Apple y lanzó sus propios emojis animados. El iPhone XS Max sigue teniendo esta función que vino con su predecesor y añadió algunas mejoras.

Por ejemplo, ahora puedes crear tu propio animoji y grabar un mensaje que puedas enviar a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc, a través de una aplicación de mensajería instantánea.

De igual manera, Apple decidió añadir más animojis predeterminados, como el unicornio, la calavera, el dragón, el tigre, entre otros divertidos emojis animados.

Para utilizarlos, basta con ingresar a la aplicación iMessage y pulsar el ícono de los animojis, el cual tiene forma de monito, luego escoger uno o crear el tuyo propio y listo, podrás sorprender a tus amigos.

Fotos y videos

El iPhone XS Max tiene una doble cámara principal, una gran angular de 12 megapíxeles con f/1.8 y un teleobjetivo también de 12 megapíxeles, pero con f/2.4. Por su parte, la frontal es de 7 megapíxeles y los selfies son de calidad.

Un punto a favor de la cámara del iPhone XS Max es que cuenta con el efecto 'bokeh', conocido también como fondo desenfocado, el cual te permitirá fotos con fondo borroso, incluso puedes editar el desenfoque a tu gusto.

En lo que respecta al video, el iPhone XS Max graba en 1080 p y 2160 p, es decir en 4K, por lo que la calidad está asegurada, incluso hay varios cortos profesionales en YouTube que han sido grabados con este teléfono.

Asimismo, una función interesante de la cámara del iPhone XS Max es su cámara rápida y lenta, la cual nos permite grabar videos muy acelerados o sumamente lentos.

Cosas que no me gustaron

Apple hace tiempo eliminó el puerto jack 3.5 en sus iPhone, por lo que si quieres conectar unos audífonos tendrás que hacerlo mediante el puerto 'lightning', el mismo que se utiliza para cargar el iPhone XS Max. Aquí nace un problema, ya que no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Si por algún motivo te quedas sin batería y decides cargar tu iPhone XS Max, no podrás conectar los audífonos, a menos que gastes una buena cantidad de dinero en comprarte los 'earpods', los audífonos inalámbricos de Apple que no están incluidos en el equipo.

Otra cosa que quisiera criticar es la ausencia de carga rápida, ya que es una característica que todos las marcas están ofreciendo con sus últimos modelos de celulares y Apple no puede quedarse, por lo que espero el siguiente modelo incluya esta esperada función.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)