Tras la difusión del audio, en el que el ahora exministro Salvador Heresi acuerda una reunión con el juez supremo César Hinostroza, el equipo periodístico de Beto Ortiz acudió a su despacho para realizarle una entrevista.

Durante la conversación entre el periodista y Heresi, una mujer anuncia que IDL-Reporteros ha sacado otro audio. De inmediato, el exministro Salvador Heresi, con gesto de preocupación, pregunta: “¿De quién?”.

“Las gestiones de Walter Ríos para que Salvador Heresi mejore las situación de su esposa con el funcionario del sistema de justicia”, se escucha decir a una persona en el video de ATV.

“¿Y habla conmigo?“, dice Salvador Heresi. Ante ello, Beto Ortiz le pregunta: ¿Walter Ríos te pidió eso?. “No recuerdo”, responde dudoso el saliente ministro del Gobierno de Martín Vizcarra.

Al escuchar el audio, que involucra al asesor de comunicaciones de Duberlí Rodríguez con Walter Ríos, Salvador Heresi se desliga por completo y asegura que nunca asistió a tal reunión de la que se habla en la grabación.

“¡Ah! pero es gestiones… seguro que no, que no es conmigo… No. No debe ser. Yo no lo conozco a ese pata (Walter Ríos). ¡Ah! es con otro”, expresó.

Finalmente, señaló: “Nunca llegué a ese almuerzo (…) Nunca supe de eso. No se llega ni a comunicar conmigo, ni llego a ir a la reunión”.

Como se sabe, Salvador Heresi dio un paso al costado del Ministerio de Justicia la tarde de ayer, luego que el presidente Martín Vizcarra solicitó su renuncia al difundirse un nuevo audio en el que este conversaba con el juez supremo César Hinostroza.