Chery anuncia la llegada de la New Tiggo 4, la SUV que redefine la experiencia de conducción con un diseño audaz, tecnología de vanguardia y un enfoque en seguridad y comodidad. Diseñada para quienes buscan libertad y emoción en cada viaje, este nuevo modelo combina potencia, eficiencia y conectividad inteligente.

El lanzamiento oficial de la New Tiggo 4 se llevó a cabo el 25 de marzo en el concesionario de Chery en San Isidro, donde los asistentes podrán conocer de cerca este innovador modelo, experimentar su tecnología de punta y descubrir todas sus prestaciones.

“La New Tiggo 4 llega para redefinir el segmento de las SUV compactas en el país, combinando un diseño sofisticado con tecnología de última generación y altos estándares de seguridad. Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso de ofrecer vehículos que se adapten a las necesidades de nuestros clientes, brindando una experiencia de conducción segura, conectada y emocionante”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Innovación y Conectividad al Máximo Nivel

La New Tiggo 4 está equipada con el avanzado Control Center Digital, que ofrece datos en tiempo real para una experiencia de manejo intuitiva y segura. Su pantalla táctil multimedia de 10.25” con conexión inalámbrica a Android Auto y Apple CarPlay permite una conectividad total sin distracciones, mientras que su sistema de audio con 4 parlantes y 2 tweeters eleva cada trayecto a un nuevo nivel de entretenimiento.

Potencia y Eficiencia para un Manejo Ágil

Impulsada por un motor 1.5L Dual VVT que entrega 114 HP a 6,150 rpm, la New Tiggo 4 garantiza una conducción ágil y eficiente. Su sistema de encendido remoto y el Keyless System permiten un acceso sin esfuerzo, mientras que el freno de mano eléctrico con función Autohold brinda mayor comodidad en el tráfico urbano.

Diseño Moderno y Sofisticado

El diseño exterior de la New Tiggo 4 destaca por su nueva parrilla de diamante, faros LED con luces diurnas DRL y aros de aleación de 17 pulgadas, que refuerzan su carácter robusto y elegante. En el interior, ofrece un espacio amplio y sofisticado con asientos de ecocuero, aire acondicionado digital y un volante multifuncional ajustable para un confort superior.

Seguridad de Última Generación

Chery ha puesto la seguridad en primer plano en la New Tiggo 4, integrando 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), cámara de retroceso con líneas guía, sensores traseros, asistente en pendientes (HAC) y control de estabilidad (ESP), asegurando máxima protección para el conductor y sus pasajeros.

Versatilidad y Garantía para tu Tranquilidad

Disponible en versiones 1.5 MT FULL y 1.5 CVT FULL, la New Tiggo 4 se adapta a diferentes estilos de vida. Además, Chery ofrece una garantía de 5 años o 100,000 km, reafirmando su compromiso con la calidad y confiabilidad de sus vehículos.

La New Tiggo 4 ya se encuentra en todos los puntos de venta de Chery a nivel nacional. Para más información, visita www.chery.com.pe o sigue a la marca en redes sociales.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

