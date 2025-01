Digesa anunció que esta playa no es considera como saludable para bañistas. Foto: Andina

Digesa anunció que esta playa no es considera como saludable para bañistas. Foto: Andina

Con la llegada del verano, Lima se llena de veraneantes ansiosos por disfrutar del sol y el mar en sus playas. No obstante, un informe reciente de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) ha revelado que el 58% de las playas del país no son adecuadas para el baño. Entre las afectadas se encuentra Naplo, popularmente conocida en redes sociales como el ‘Miami Beach Limeño’, que ha sido clasificada como no saludable para los bañistas.

Ubicada en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, Naplo es famosa por su mar sereno y su ambiente exclusivo, rodeado de casas de playa. Su popularidad ha crecido en redes sociales gracias a su similitud con destinos internacionales. No obstante, el informe de Digesa señala que este balneario no cumple con los estándares sanitarios para recibir bañistas esta temporada.

Naplo no es apta para los bañistas durante verano 2025

Según la evaluación publicada el 24 de enero de 2025, la playa presenta mala calidad microbiológica y deficiencias en limpieza. Estos factores son clave en la clasificación de playas saludables, ya que pueden afectar la salud de los visitantes.

La contaminación del agua implica la posible presencia de microorganismos peligrosos, lo que podría causar infecciones en la piel, problemas digestivos o enfermedades más graves. Además, la acumulación de residuos en la arena y el entorno no solo perjudica la experiencia de los turistas, sino que también afecta el ecosistema marino.

Bañistas deben revisar medidas sanitarias de playas

A pesar de su calificación negativa, el informe de Digesa destaca que Naplo cuenta con servicios higiénicos adecuados, un punto a favor para la comodidad de los bañistas. Sin embargo, esto no compensa los problemas de contaminación que afectan su clasificación general.

Ante esta situación, se recomienda a los veraneantes revisar constantemente los reportes oficiales y optar por playas que cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas para evitar riesgos a la salud

¿Cómo llegar a la playa de Naplo desde Lima?

Para llegar a la playa de Naplo desde Lima, puedes seguir estos pasos:

En coche particular:

Desde Lima, toma la Panamericana Sur (vía rápida).

(vía rápida). Avanza por la Panamericana Sur hasta llegar a la localidad de Pucusana (aproximadamente 50 km de Lima).

(aproximadamente 50 km de Lima). Una vez en Pucusana, sigue las señales o pregunta por la carretera hacia la playa de Naplo , que se encuentra a unos pocos minutos al sur de Pucusana, hacia la zona de Naplo .

, que se encuentra a unos pocos minutos al sur de Pucusana, hacia la zona de . En transporte público:

Dirígete a la Terminal de buses de la Panamericana Sur en Lima (como la Terminal de Lurín o Terminal de la Panamericana Sur).

en Lima (como la Terminal de Lurín o Terminal de la Panamericana Sur). Toma un bus con destino a Pucusana . El tiempo de viaje en bus es de aproximadamente una hora y media.

. El tiempo de viaje en bus es de aproximadamente una hora y media. Al llegar a Pucusana, puedes tomar un taxi o un mototaxi hasta la playa de Naplo , que se encuentra cerca de la zona costera.

, que se encuentra cerca de la zona costera. En tours organizados:

También puedes optar por contratar un tour a Pucusana, donde algunos paquetes incluyen visitas a las playas cercanas, como Naplo. Estos tours suelen salir desde Lima y ofrecen transporte directo al lugar.

Recuerda que, si decides ir en coche particular, es importante contar con un GPS o mapas actualizados, ya que las indicaciones locales pueden variar. Además, la carretera hacia Naplo es pintoresca, así que disfrútala durante tu viaje.