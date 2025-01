Madre de familia fallece en centro de salud de Piura mientras trabajaba: familiares exigen explicaciones

Este lunes 27 de enero, un trágico incidente en un centro de salud en Piura ha dejado a una familia devastada. Sara Mercedes Gonzales Mauricio, de 46 años y madre de tres hijas, perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas. Sus familiares denuncian una posible negligencia y exigen respuestas a los administradores del Centro Nefrológico del Norte para aclarar lo sucedido.

La hermana de la víctima, Maritza, señaló que el director del establecimiento se comunicó con ella para informarle sobre un accidente, pero no ofreció detalles. Fue al llegar a la clínica cuando se confirmó el fallecimiento de Sara. La falta de información ha dejado a la familia sumida en el dolor y la incertidumbre, mientras insisten en obtener explicaciones sobre este lamentable caso.

Madre de familia fallece en centro de salud de Piura mientras trabajaba

El certificado de necropsia emitido por el Ministerio Público de Piura indica que la causa de muerte fue "compresión medular, fractura vertebral cervical y traumatismo vertebro medular cervical". Además, se especifica que los agentes causantes fueron "mecánicos por compresión". Estos hallazgos han llevado a su hija a suponer que un artefacto de sobrecarga que su madre estaba manipulando pudo haber causado el fatal accidente.

La hija de Sara denunció que el área donde ocurrió el incidente, que correspondía a la zona de lavandería y no a su función en el área de limpieza, no era la correspondiente para su madre. Asegura que la máquina en cuestión presentaba observaciones y que su madre había tenido un accidente previo con el equipo. "Hubo una vez que ella cubrió el área y casi se chanca su mano (...) eso lleva de muchísimo tiempo y la máquina no ha sido arreglada. Es un caso de negligencia y queremos justicia", afirmó su hija.

La familia exige conocer las circunstancias exactas de su deceso y solicita la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para esclarecer los hechos. Además, piden la presencia de los directivos del centro de salud, con el fin de que les proporcionen explicaciones sobre este trágico suceso y se investigue a fondo lo ocurrido.

Canal de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.