Un reconocido médico, identificado como Juan Arturo Rodríguez García, ha desaparecido tras ser denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad de seis años. La situación ha generado preocupación entre los padres de familia, quienes exigen que se haga justicia ante este hecho. La denuncia fue presentada por los progenitores de la niña, quienes afirmaron que el médico, conocido por su trayectoria en el ámbito de la salud, habría cometido los actos en su consultorio.

El padre de la víctima relató que el médico llevó a cabo una fiesta en un edificio ubicado en Miraflores, a la que asistieron cuatro familias. Durante el evento, el profesional de la salud llamó a una de las menores al ascensor, donde formuló varios requerimientos que vulneraban su libertad sexual.

Denuncian a médico por agresión sexual contra niña

Los padres del menor, visiblemente angustiados, relataron que su hija había manifestado incomodidad tras una consulta médica que le hizo el galeno denunciado. “Mi hija me comentó que esta persona le había pedido que le quería ver desnuda“, señaló el padre ante las cámaras de Latina Noticias. Cabe resaltar que el médico recibió una condena de 10 años de prisión efectiva en el 2019 por delitos relacionados con la libertad sexual, específicamente por realizar tocamientos indebidos a su ahijada, quien en ese momento tenía apenas 6 años.

Se espera el inicio de una investigación por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y dar con el paradero del médico Juan Arturo Rodríguez García, quien se encuentra desparecido desde que se conoció la denuncia. La situación ha generado alarmas en la población, sobre todo en los padres de familia, quienes temen por la integridad de sus menores hijos.

Familiares denuncian que demora en el procedimiento policial

La familia expresó su malestar al señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Depincri de Miraflores tardó seis horas en formalizar la denuncia correspondiente. Este retraso ha generado preocupación entre los progenitores, quienes consideran que la pronta atención es crucial en situaciones como esta.

“Pararon en una gasolinería y dijeron que con la cantidad que tenían no iban a llegar a medicina legal. En algún momento yo decía que ya no puedo más porque parece que te agobian psicológicamente, le digo ponte en mi lugar y me dijo: ‘Hubiera cuidado mejor a mi hija'", expresó entre lágrimas la madre de la víctima.