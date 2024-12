A pesar de las restricciones impuestas, el comercio informal en Mesa Redonda continúa desbordando las calles y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos a puertas de la Navidad. La aglomeración de miles de personas continúa siendo uno de los principales problemas en la zona comercial.

Ante ello, Román Nazario, representante de los comerciantes de Mesa Redonda, detalló cómo está la situación actualmente tras la instalación de rejas por la Municipalidad de Lima en los alrededores de la zona comercial. "Si quería reducir el comercio informal, pero se fracasó en el intento", acotó en conversación con La República.

Caos en Mesa Redonda tras enrejamiento y aumento de la informalidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha instalado rejas en varios puntos de acceso de Mesa Renda con el fin de controlar el comercio informal. Sin embargo, los ambulantes han encontrado formas de continuar sus actividades, lo que ha generado un caos en las calles y ha puesto en tela de juicio la efectividad de las medidas adoptadas por el alcalde Rafael López Aliaga.

Román Nazario, representante de los comerciantes de Mesa Redonda, resaltó lo preocupante de la situación, pues los vendedores y transeúntes se sienten en constante peligro ante una posible emergencia en el lugar. "(Las medidas) no han servido para reducir la informalidad, ese era su fin (de la municipalidad), pero no han servido. Hay problemas en la logística y hay sensación de inseguridad", sostuvo en conversación con La República.

No hay una planificación en la instalación de rejas en Mesa Redonda

El representante aclaró que, si bien no están en total desacuerdo con la instalación de las rejas en Mesa Redonda, hay una falta de planificación en la medida impuesta por el alcalde Rafael López Aliga. Recordemos que el enrejado de la zona tenía como finalidad eliminar el comercio ambulatorio informal para reducir las aglomeraciones. No obstante, esta iniciativa solo ha generado mayor caos.

"(Nuestra posición) no es completamente negativa, pero ha faltado planificación, el personal que está cuidando las rejas no está capacitado. Aquí el problema es el comercio informal", sostuvo Román Nazario.

En situación de riesgo ante cualquier emergencia

La situación se vuelve preocupante luego de que Nazario detallara que las vías de evacuación están bloqueadas por vendedores ambulantes. Pese a la instalación de rejas para evitar el ingreso de los comerciantes ambulantes, las aglomeraciones continúan en Mesa Redonda, sobre todo en estas fechas navideñas.

"No, no tenemos planificación. Las áreas de evacuación están completamente cerradas por el comercio informal. Estamos en riesgo por ese tema. Aquel problema es el comercio informal si no se soluciona. Se pueden colocar rejas, escaleras, puertas, pero si no se soluciona el problema del colegio informal no habrá seguridad ni tranquilidad en Mesa Redonda".