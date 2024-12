La Municipalidad de Barranco ha decidido implementar sombrillas gratuitas en sus playas para el verano 2025, pero la medida ha generado críticas y descontento entre bañistas y comerciantes. La ordenanza que prohíbe el comercio ambulatorio ha desatado tensiones en la Costa Verde, ya que afectó tanto a los vendedores como a los visitantes. A pesar de la intención de mejorar el orden y la seguridad en las playas, la falta de sombrillas ha expuesto a los bañistas a las altas radiaciones solares.

La municipalidad ha prometido aumentar la cantidad de sombrillas gratuitas, pero esto no ocurrirá hasta enero de 2025, lo que ha generado aún más malestar entre los usuarios de las playas del distrito de la zona sur de la capital.

Vendedores ambulantes no pueden ingresar a playas de Barranco

Las playas de Barranco han sido escenario de tensiones entre los vendedores ambulantes de sombrillas y la municipalidad, que ha declarado las playas como zonas intangibles. Esta medida, vigente desde el verano pasado, ha llevado al decomiso de sombrillas de personas que han trabajado en la zona durante más de 15 años. Los comerciantes han denunciado que la intervención municipal ha afectado incluso a adultos mayores, quienes han visto sus sombrillas confiscadas sin previo aviso.

Un comerciante relató: “Ayer, matones nos quitaron las sombrillas sin previo aviso. Una señora de 70 años también fue afectada y ahora nos exigen pagar una multa de mil soles para recuperarlas”. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre quienes dependen de esta actividad para su sustento.

Bañistas exigen más sombrillas para la gran demanda de público

Por su parte, los bañistas han expresado su frustración por la falta de sombrillas disponibles en las playas. La demanda supera la oferta actual, lo que ha llevado a situaciones incómodas. “He venido con mis hijos y he querido alquilar. Es la primera vez que me dicen que no me van a alquilar, entonces yo no tengo sombrillas”, comentó un visitante. La actitud del personal municipal ha sido calificada como prepotente, lo que ha incrementado el malestar entre los usuarios.

Los comerciantes informales han resaltado que el alquiler de sombrillas es su única fuente de ingresos, y muchos de ellos dependen de esta actividad durante todo el año. “Esta playa siempre ha sido conocida como la Playa de la Sombrilla porque más de 15 familias dependemos de este trabajo”, afirmó un integrante de la asociación local de vendedores.