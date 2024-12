Este jueves 19 de diciembre, alrededor de las 11:00 a. m., se registró un accidente en Villa María del Triunfo, específicamente en el paradero Ricardo Palma, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Villa María. Una cúster, aparentemente implicada en una carrera con otra unidad, perdió el control, colisionó contra un paradero y atropelló a tres personas, entre ellas dos vendedoras de desayuno. En ese marco, testigos señalaron que el vehículo circulaba a alta velocidad en un intento por captar más pasajeros, lo que habría provocado el accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Patricia Flores y su hija Yilda Verónica Reyes Flores, de 31 años, quienes atendían un puesto de desayunos. Ambas fueron trasladadas de inmediato al Hospital María Auxiliadora. Según el último informe, la hija se encuentra en estado crítico y su vida está en peligro. Por otro lado, la tercera persona afectada, que estaba acompañada de su hija menor, se encuentra estable.

Cabe resaltar que, el conductor de la cúster, Tito Arias Ricra, de 48 años, fue detenido tras el accidente. Se reveló que cuenta con un historial de infracciones de tránsito, y el vehículo tiene tres papeletas pendientes que suman un total de S/ 2.800. Asimismo, se informó que el conductor habría superado el límite permitido en el récord de conductor, acumulando 140 puntos con cinco faltas, de las cuales algunas son graves.

Historial de papeletas del conductor. Foto: Captura/Panamericana.

Efectivos policiales habrían obstruido en el avance de la investigación

A través de los medios de comunicación, se conocieron las denuncias de los familiares de las víctimas contra efectivos policiales, a quienes acusan de poner trabas para avanzar en las investigaciones de este fatal accidente.

"Hay un problema bien grande aquí en la comisaría: no nos apoya el comisario porque recién quieren aceptar la denuncia. Nos están diciendo que traigamos un abogado. Si no tenemos abogado, no podemos poner la denuncia. Nos pone peros el comisario y no quieren aceptar la denuncia", manifestó uno de los familiares.

"El accidente ha sido a las 11 de la mañana y recién el comisario nos ha llamado porque está la prensa. Nos está paseando desde la 1 de la tarde; el comisario nos está paseando", agregó.

