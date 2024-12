El Pleno del Congreso ha dado luz verde a una nueva legislación que busca incentivar el trabajo voluntario del personal policial en la lucha contra la delincuencia. Con 99 votos a favor, la propuesta se convierte en un apoyo significativo para los efectivos que realicen patrullajes y operaciones de investigación.

La iniciativa, que recibió el respaldo unánime de los congresistas, establece una entrega económica para aquellos policías que, de manera voluntaria, presten servicios de patrullaje a pie y motorizado. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia común.

La congresista Lady Camones Soriano, presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó que esta entrega económica no afectará las remuneraciones actuales de los efectivos, sino que se suma como un beneficio para quienes realicen estas labores específicas.

¿Cuáles serán los requisitos para el nuevo incentivo económico PNP?

La entrega económica se destinará a los efectivos policiales que realicen labores de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación durante un periodo de siete horas ininterrumpidas al día. Es relevante señalar que esta entrega no tiene carácter remunerativo ni pensionable, lo que significa que no estará sujeta a cargas sociales y no se considerará para el cálculo de beneficios sociales.

El texto aprobado establece que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú deberá emitir, en un plazo de cinco días hábiles tras la promulgación de la ley, las disposiciones necesarias para regular la prestación de estos servicios. Esto incluye la organización de patrullajes y operaciones de investigación, asegurando así un marco normativo claro para su implementación.

Refuerzo esencial para la seguridad ciudadana

El incentivo económico promovido por el legislativo busca motivar a los agentes de la policía a aumentar su involucramiento en actividades de patrullaje y en acciones de investigación en áreas consideradas críticas. Durante el debate en el pleno, se destacó que estas tareas adicionales exigen un elevado grado de compromiso y dedicación por parte de los efectivos, especialmente ante los recientes episodios de criminalidad que han afectado a la población.

Según lo planteado por el Ministerio del Interior, esta medida tiene como propósito aumentar la presencia policial en las calles, fortaleciendo tanto las tareas preventivas como las de investigación. El fin es combatir de forma más eficaz la delincuencia común y el crimen organizado.