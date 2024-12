Solo 13 de 43 municipios de Lima cumplieron con prevenir anemia

Vulnerables. Los niños con anemia no solo tienen serios problemas de salud, sino también que su situación repercute en su educación. Se esperan acciones.

Vulnerables. Los niños con anemia no solo tienen serios problemas de salud, sino también que su situación repercute en su educación. Se esperan acciones.

Solo 13 de 43 municipios de Lima metropolitana cumplieron con el compromiso 1 del Ministerio de Salud (Minsa), en relación a la mejora del estado nutricional y de salud de las gestantes y niños de hasta 12 meses de edad, con el objetivo de prevenir la anemia.



De las 13 comunas que cumplieron con ese compromiso, cinco lo hicieron de forma total, tales como Breña, Chosica, Magdalena, Pueblo Libre y Pachacámac, mientras que ocho lo lograron de manera parcial. Estas son Ancón, Comas, La Victoria, Lince, Lurín, Pucusana, San Bartolo, San Juan de Miraflores.



Al respecto, Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, señaló a La República que sus colegas de distintos municipios reportan fallas en el aplicativo del registro de las visitas domiciliarias, lo que estaría afectando los resultados.



“Varios distritos, en estos meses, nos han hecho llegar su malestar por las reiteradas fallas que habría presentado el aplicativo del Minsa, además de su crítica a la ‘Guía para la implementación de las visitas domiciliarias por actor social’ como parte del plan de ejecución”, señaló.



Dijo que los nutricionistas de algunos municipios refieren que este compromiso está mal planteado y piden que se cambie la forma de medir el logro, a fin de que no solo se base en las visitas domiciliarias. “Según los colegas el diseño (del compromiso) no es el más óptimo para tener la certeza de que se esté erradicando la anemia en los niños”, explicó.



“Si el niño aumenta de hemoglobina se está considerando uno de los factores, pero la anemia es multicausal. Tiene que ver también si su familia tiene acceso al agua. ¿Qué pasa si ese niño no tiene alimentos en casa? Por más que se suplemente, no va a mejorar. Hay varios puntos que corregir”, agregó.



En el caso de El Agustino, por ejemplo, se reportaron dificultades, como la existencia de zonas con riesgos de seguridad, limitando el uso del aplicativo. Asimismo, la alta migración de las familias que viven en el distrito, lo que aumentó el número de niños no encontrados debido al constante cambio de dirección.



Huamán también remarcó que algunos municipios no tienen nutricionistas, al igual que centros de primer nivel atención, lo que genera problemas.



Faltan nutricionistas

En el caso de Los Olivos, el nutricionista Daniel Quiñones señaló que el distrito no cumplió con la meta porque hubo un problema en las actualizaciones de las direcciones de las familias.



Otro de los problemas es que muchas personas acuden al centro de salud de su preferencia y no al que le corresponde. “Cuando recibíamos una base de datos de 2.000 niños, casi 900 no eran de la dirección real”, dijo.



También apuntó que en Los Olivos un centro de salud no tenía nutricionista. “Así no se puede hacer mucho. Se avisó a la Diris, pero no hubo respuesta. Eso también repercute”, dijo.