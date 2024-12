Dos hermanas, de 13 y 15 años, enfrentan un futuro incierto tras ser víctimas de abuso sexual por parte de su padrastro, quien les transmitió VIH. Ante lo sucedido, la familia exige al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) una indemnización que les permita acceder a atención médica y psicológica adecuada. Pese al compromiso inicial del Estado, ambas menores continúan enfrentando una realidad llena de incertidumbre, pues sus familiares no tienen los recursos para cuidarlas económicamente, ni para los requerimientos en su salud mental. Por si fuera poco, el caso empeora, pues no tienen cómo tratar la enfermedad contagiada.

Cabe resaltar que las niñas se encuentran al cuidado de una tía, quien ha dado a conocer lo sucedido. Por otro lado, el padrastro, identificado como Juan Carlos Saavedra, cumple condena actualmente. No obstante el daño psicológico podría ser irremediable si no se toman los cuidados necesarios. Ante ello, los familiares de las menores abusadas presentaron la denuncia ante el Juzgado Especializado de Puente Piedra.

Denuncian al Ministerio de la Mujer por falta de apoyo a hermanas abusadas

El caso de las hermanas ha encendido las alarmas ante una posible falta de protección de menores víctimas de violencia. Guiselly Flores, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH, ha criticado la falta de respuesta y apoyo por parte de las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las niñas.

Guiselly Flores, Ruth Luque y Alan Cabanillas. Foto: La Indómita

“La reparación ya no sucede, porque no podemos volver a antes cuando fueron violadas y ya estaban desarrollando VIH avanzado; una de ellas sin ninguna esperanza de vida. Hemos logrado que sobrevivan pero no queremos que la respuesta del Estado solo sea: el criminal en la cárcel. Ellas no pueden recibir una visita psicológica una vez al mes al mes y se les debe indemnizar””, afirmó Flores, quien ha estado apoyando a las menores en su proceso de recuperación.

De igual forma, el abogado Aldo Cabanillas, quien lleva el presente caso, señaló que la familia espera que las niñas puedan quedar al cuidado del Estado en alguna casa hogar o albergue de acuerdo a las leyes de protección en el marco legal peruano. Incluso, detalló que se está evaluando una demanda contra el Ministerio de Salud, pues las niñas no reciben el tratamiento psicológico de manera adecuada. De igual forma, reciben los medicamentes para el VIH esporádicamente.

Víctimas sufren de estigma en sus centros educativos

A pesar de asistir al colegio, las niñas enfrentan el estigma asociado al VIH, lo que les ha llevado a esconderse en los baños y evitar la asistencia a clases en algunos casos. Es por ello que la falta de información sobre su condición y la necesidad de un tratamiento diario complican aún más su situación.

“Estas niñas han sufrido violencia sexual, han sufrido bullying en el colegio y bullying de la sociedad. ¿Qué espera el Estado, que cumplan la mayoría de edad para después decir ya no es nuestro problema? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Social? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia?”, añadió.

PUEDES VER: Fiscalía incluye a la PNP como responsable del feminicidio de Sheyla Cóndor y descarta tráfico de órganos

Flores manifestó que el Ministerio de Salud aún no ha proporcionado información sobre la cantidad de niños y niñas que han contraído VIH debido a violaciones sexuales. Además, no se ha esclarecido cuántos menores han quedado huérfanos a causa de que sus padres o madres padezcan esta enfermedad. La situación se complica aún más al considerar que la hermana menor de ambas víctimas, quien en ese momento contaba con solo 5 años, podría también haber sufrido de violencia. Esta niña no ha recibido atención médica, lo que incluye la falta de exámenes para descartar violencia sexual y VIH. Actualmente, la pequeña se encuentra bajo el cuidado de su tía, junto a sus hermanas y se requiere de una intervención urgente.

Descuido del Estado

Guiselly Flores informó que en los últimos dos meses mantuvo reuniones con representantes de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de que se elabore un Informe Defensorial sobre la situación de las niñas con VIH. Sin embargo, más allá de sugerir la creación de una mesa técnica, no obtuvieron respuestas concretas. Es importante mencionar que, tras el caso en cuestión, la Oficina Defensorial del Callao exigió a las autoridades del sistema de justicia la máxima sanción para Juan Carlos Saavedra Jaimes, agresor de las menores de edad.

En tanto, la congresista Ruth Luque destacó que en el Congreso se busca alcanzar un consenso para establecer una mesa técnica que aborde la situación de las niñas con VIH en el país. Este esfuerzo incluye el caso de Condorcanqui, donde más de 500 niñas amazónicas fueron víctimas de abusos sexuales por parte de educadores, lo que pone de manifiesto la responsabilidad directa del Estado en estos hechos.

Al cierre de esta nota, intentamos comunicarnos con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No obstante, no obtuvimos respuesta alguna sobre este caso.