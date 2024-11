Dos obreros quedan enterrados tras derrumbe de obra en Huaraz: uno de ellos falleció

Un accidente ocurrió este martes 19 de noviembre en una obra en el pasaje Fortaleza, urbanización Villa El Mirador (Shancayan), distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz. Dos trabajadores fueron sepultados por el derrumbe de un muro de una casa vecina mientras realizaban excavaciones para construir muros de contención. Lamentablemente, uno de ellos falleció.

Según testigos, el incidente ocurrió a las 10:50 a. m., cuando uno de los obreros, tras dejar su celular, golpeó el suelo y provocó el deslizamiento que arrastró el muro. Los trabajadores no contaban con implementos de seguridad y la excavación afectó la tierra que sostiene una pista cercana, por lo que deja la vía en riesgo de colapso.

La Compañía de Bomberos “Santiago Antúnez de Mayolo”, la Policía Nacional del Perú, Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Independencia y el SAMU llegaron al lugar para intentar rescatar a los afectados. Uno de ellos fue trasladado de emergencia; sin embargo, el otro obrero, de 22 años, fue encontrado sin vida.

El dueño del terreno, sería un conocido coordinador de un colegio particular de Huaraz, quien aún no se ha pronunciado. Los vecinos de la zona, como una señora que presenció el accidente, describen la obra como peligrosa y sin medidas adecuadas. Lo grave es que la obra no tendría licencia de construcción.

Canal de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.