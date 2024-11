En medio de la grave crisis hídrica que afecta a Piura, el alcalde Gabriel Madrid Orué continúa apostando por el controvertido 'Parque de las aguas', ubicado en la urbanización Santa Ana. Según información del portal Invierte.pe, la Municipalidad de Piura ha aprobado un cuarto adicional para el proyecto, destinando 265,181.41 soles más al presupuesto inicial.

La nueva asignación presupuestaria responde a solicitudes de la empresa contratista, el consorcio Santa Ana (formado por Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble EIRL y Aro Constructora y Mineros EIRL), que argumentó la necesidad de realizar cambios en dos áreas clave.

Sanitaria: Modificaciones para cumplir con criterios estéticos y visuales de la pileta central húmeda, considerada el elemento más destacado del parque.

Modificaciones para cumplir con criterios estéticos y visuales de la pileta central húmeda, considerada el elemento más destacado del parque. Eléctrica: Incremento en el número de luminarias que se instalarán en la pileta central, con el fin de mejorar la iluminación nocturna.

La aprobación del adicional se dio el pasado 29 de octubre, y junto con ello, se extendió el plazo de ejecución en 35 días calendario. De esta manera, la nueva fecha de culminación de la obra, que originalmente debía finalizar el 29 de agosto, ha sido reprogramada para el 4 de diciembre de 2024.

Parque de las aguas en Piura: retraso en el proyecto

Según el reporte de Invierte.pe, el proyecto presenta actualmente un avance físico del 69.19 %, un nivel inferior al 84.53 % que debería haberse alcanzado. Este retraso del 15.34 % ha generado críticas por parte de los ciudadanos, quienes consideran que la obra no solo está fuera de los tiempos previstos, sino que también es innecesaria frente a la falta de agua que afecta a la provincia.

Así serán las piletas en el Parque de las Aguas. Foto: Municipalidad de Piura

Cabe recordar que el proyecto fue iniciado el 3 de marzo de 2024, pese a las protestas y cuestionamientos de los vecinos, quienes se oponían a la aprobación del 'Parque de las aguas' por considerarlo una inversión no prioritaria en un contexto de racionamiento de agua.

¿Cómo será el Parque de las Aguas en Piura?

De acuerdo con el expediente técnico, el 'Parque de las aguas' promete ser un espacio recreativo de gran envergadura. Entre sus principales atractivos se encuentran:

12 piletas ornamentales, incluida una pileta central húmeda.

Un anfiteatro de 200 metros cuadrados.

Patio de comidas y servicios higiénicos.

Losa deportiva y cerco perimétrico.

Áreas verdes con plantas ornamentales como nin y pino.

Pobladores rechazan proyecto. Foto: difusión

El alcalde ha defendido que estas características transformarán el espacio en un atractivo turístico y recreativo, pero la percepción de los piuranos sigue siendo negativa debido a la falta de agua en la región.

Los vecinos y organizaciones civiles han sido contundentes en sus críticas hacia la gestión del alcalde Gabriel Madrid Orué. Sostienen que los recursos destinados al 'Parque de las aguas' podrían haberse utilizado en proyectos más urgentes, como la mejora del sistema de distribución de agua potable o la construcción de plantas de tratamiento que garanticen el acceso al agua para la población.

Piura enfrenta una crisis hídrica y alcalde construye el Parque de las Aguas. Foto: Maribel Mendo/La República

Municipalidad se pronuncia sobre nuevos S/250.000

Al respecto, el gerente territorial de la municipalidad de Piura, Gerardo Alvarado, justificó que es necesario dicho monto adicional, con la finalidad de mejorar el atractivo del Parque de las Aguas. "Es importante para culminar con el proyecto que es el atractivo para la población" declaró a La República.

El funcionario señaló que el proyecto funcionará con 300 metros cúbitos de agua, que será no potable, es decir, no apto para consumo humano, por lo que, refirió, no afectará a la población en el abastecimiento del servicio. "Solo se utilizará agua potable para los servicios higiénicos", puntualizó.