Huánuco: huaico arrasa casas y afecta a 300 familias

Al menos 300 familias afectadas y 30 casas colapsadas, principalmente en el asentamiento humano San Luis, dejó la caída de un huaico de grandes proporciones la noche del lunes en el distrito de Amarilis, en la provincia de Huánuco. El agua y el lodo, junto con rocas y maleza, ingresaron a las viviendas, además de cubrir las calles.

Siete colegios cerraron sus puertas debido a que colapsó la red de agua y desagüe y sus ambientes quedaron anegados. Ello afecta a cerca de 2.000 alumnos, señaló la DRE-Huanuco.

Del mismo modo, se suspendieron las actividades en la municipalidad y otras instituciones públicas, y se reportaron 5 km de vías afectadas. También daños en 2 centros de salud: Pacarín y Carlos Showing.

En declaraciones para La República, el alcalde del distrito, Roger Hidalgo Panduro, solicitó el apoyo del Gobierno central, pues necesitan maquinaria y presupuesto, y destacó la vulnerabilidad de Huánuco como el segundo departamento más pobre del país.

“Pido al Gobierno y sus autoridades que nos envíe maquinaria y que nos visualicen como distrito, porque si no ¿cómo vamos a traer desarrollo a nuestros pueblos o prevenir este tipo de desastres si el Gobierno central no nos da la mano? Que venga el ministro, que no prioricen solo el APEC en Lima”, sostuvo.

Según el Senamhi, las lluvias continuarán en Huánuco hasta el 14 de noviembre. Foto: Juan Carlos Tumes

Cabe señalar que “la carencia de agua potable, saneamiento y parques en áreas periurbanas resalta la urgencia de obras preventivas y de contención”, señaló la autoridad edil.

Asimismo, llamó a los congresistas de su región a hacerse presentes y colaborar con los damnificados, y a las autoridades nacionales, a atender la situación en la zona. “Hago un llamado a mis tres congresistas de Huánuco, que vengan, hagan su trabajo. Nunca vienen por acá, no se les ve”, resaltó.

Según el burgomaestre Hidalgo, la infraestructura de Amarilis es vulnerable ante eventos naturales, pues la maquinaria con la que cuenta es obsoleta. “Amarilis no tiene maquinaria. El Gobierno regional ha comprado hace poco, máquinas modernas, pero han sido dispuestas a otras provincias. Nosotros las hemos solicitado, pero no nos han hecho caso”, expresó a La República.

También comentó que hasta ayer ninguna autoridad regional ni nacional se había hecho presente en las zonas afectadas. Solo algunas empresas privadas colaboraron con maquinaria como volquetes, cargadores frontales, retroexcavadoras y motobombas.

El desbordamiento de las quebradas dejó severos daños en sectores del AAHH San Luis. Foto: Juan Carlos Tumes

Grandes daños

Tras esta emergencia, cerca del 95% de los sectores del 2 al 5 del AAHH San Luis fueron afectados por los deslizamientos causados por las lluvias intensas que se registran en la zona desde el domingo, detalló el alcalde de Amarilis.

Por otro lado, Eric Segura, titular de la Dirección Desconcentrada del Indeci de Huánuco, señaló que además de Amarilis, el distrito de Pillco Marca fue afectado por las lluvias y deslizamientos, lo que dejó cerca de 145 personas afectadas y 20 viviendas inhabitables.

Lluvias hasta el jueves

En esa línea, Piero Rivas, especialista en meteorología del Senamhi, señala que las lluvias intensas en Huánuco alcanzaron los 22,9 milímetros, de los cuales 18,5 milímetros se dieron en las primeras dos horas, lo que activó las quebradas causó con ello los deslizamientos.

Además, el vocero del Senamhi indicó que estas precipitaciones continuarán hasta el 14 de noviembre debido a que nos encontramos en temporada lluviosa; es decir, tenemos mayor disponibilidad de humedad. Hay que prepararse.