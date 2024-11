Caso Qali Warma: denuncian que conservas de Don Simón que daban a escolares contenía carne de caballo

La dueña del celular desde donde se reveló cómo se pagaban las coimas a trabajadores de Qali Warma para que oculten el mal estado en el que se encontraría la carne y el pollo de las conservas Don Simón, de la empresa Frigoinca, producto que distribuye Qali Warma y que habría provocado la intoxicación de niños en Cabana, Puno, expuso una grave denuncia a "Cuarto poder", pese a que su vida está en peligro.

Noemí Alvarado Llanos quiere que todo el país conozca la verdad detrás de estas conservas que distribuye el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desde los años en los que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, era el director de Qali Warma; Julio Demartini, el viceministro del sector, y Dina Boluarte estaba a la cabeza del Midis.

"Temo por mi vida. Mi abogado no sabe que estoy aquí. El señor Nilo Burga, dueño de Frigoinca, ya me está mandando a buscar, en el mercado me dicen que me está buscando, y él me va a silenciar. Lo conozco hasta donde es capaz, conozco lo malo que es", sostuvo Alvarado Llanos. Luego, manifestó que lo que vendía esta empresa en las conservas era carne de caballo. "Algunos lotes era puro caballo, otro puro res, otro mezclado", agregó.

Ella hace esta revelación porque asegura conocer cómo opera Frigoinca por dentro, con Nilo Burga a la cabeza. Trabaja con él desde el año 2018, desde esa fecha, según indica, ya comercializaba la carne de caballo. Ella era su empleada de confianza y por ello tiene detalles de cómo desde ese entonces hacían pasar la carne de caballo por carne de res.

En la entrevista, ella mostró videos que fueron grabadas por ella misma en el 2018, durante una visita que hizo al camal de Huancayo, que abastecía a su jefe con la carne de caballo. En estas imágenes se observa los restos óseos que evidenciarían lo que dice. Pero no es la única evidencia que esta mujer trae para sustentar que Nilo Burga vende carne de caballo.

También se revelaron el resultado de una muestra de análisis de ADN cárnico a la que sometieron al producto que burga vendía para verificar la autenticidad de la carne. Esta se realizó en mayo del 2019. Alvarado indicó que fue ella misma quien llevó la carne a un laboratorio, por órdenes de su jefe, para adelantarse a la acción que tomaría un proveedor que ya sospechaba que lo estaban engañando.

Burga quería comprobar la efectividad de este examen para conocer si podía ser descubierto. El resultado fue: ADN derivado de la especie Equus ferus caballus (nombre común caballo). La conclusión, según, el documento del año 2019, señala que la muestra contiene carne de caballo en su constitución.

Director de Qali Warma sobre carne de caballo en conservas: "Son situaciones de personas inescrupulosas, no es el programa"

El programa consultó al director del programa Qali Warma sobre las denuncias graves que hizo esta trabajadora. "(Me parece) totalmente (grave). Y, antes que me lo comentes, este producto ya está suspendido", sostuvo Pedro Ripalda. Están suspendidos a raíz de los hechos que se conocen por el celular de la trabajadora, pero, si no fuera por eso, este producto seguiría distribuyéndose en los colegios más pobres del país. Sin embargo, como tenía la certificación, dejó entrever que ya no hay capacidad de fiscalizar.

"Cada vez que tenemos una incidencia (de intoxicación), como medida preventiva, el programa suspende. Suspende e inmoviliza. Suspende la distribución y el consumo donde se encuentre el producto". No obstante, no precisó cuántas veces las conservas de Don Simón han sido suspendidas en el país.

"Vamos a dar toda la información para que esto se esclarezca en el menor tiempo posible porque de este lado hemos sido perjudicados como programa. Y aceptamos esa responsabilidad y pedimos disculpas a la comunidad educativa, los padres no pueden perder la confianza en un programa como este. Son situaciones de personas inescrupulosas que generan este tipo de situaciones, no es el programa", sostuvo. No obstante, estos productos fueron distribuidos desde el 2021, se está paralizando hoy, pero 2021, 2022, 2022, 2023, esto ha llegado a ser consumido por millones de niños.

Al ser consultada por temor que la investigación no se lleva a cabo como se debe llevar, respondió porque Nilo Burga mueve bastante influencia y tiene bastante dinero. "Él dice toda persona tiene un precio", sostuvo Alvarado. Tengo temor que no me escuchen, yo tengo pruebas y que no me hagan caso. O que a mí me carguen todo el problema", aseveró.