La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha tomado la decisión de disponer el cese de actividades de tres universidades peruanas el 31 de diciembre de 2024, debido a que no cumplieron con los criterios para obtener la licencia correspondiente.

Esta medida se enmarca dentro de un proceso de regulación que busca garantizar la calidad educativa en el país. Las instituciones afectadas no lograron cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas por la entidad reguladora.

Según el portal web de Sunedu, las universidades que cesarán sus actividades serán:

Universidad José Carlos Mariátegui (ver aquí)

Universidad Latinoamericana CIMA (ver aquí)

Universidad San Andrés (ver aquí)

La decisión responde a la falta de licenciamiento y al incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Foto: Sunedu

La noticia ha generado preocupación entre los estudiantes de estas universidades, quienes enfrentarían un futuro académico incierto. La Sunedu ha enfatizado la importancia de contar con una educación de calidad, y esta decisión es parte de un esfuerzo por mejorar el sistema educativo en Perú.

Sin embargo, la falta de alternativas para los alumnos de estas instituciones plantea interrogantes sobre su continuidad académica y sus opciones para completar sus estudios.

La Universidad San Andrés solicitó una ampliación por el plazo de seis meses, siendo el 31 de diciembre del 2024 la nueva fecha del cese de sus actividades. Foto: Difusión

¿Por qué estas universidades cesarán actividades?

Las universidades que cerrarán sus puertas son aquellas que, a pesar de haber tenido tiempo para adecuarse a los estándares exigidos, no lograron implementar las mejoras necesarias. La Sunedu ha señalado que esta medida es definitiva y que no habrá prórrogas para las instituciones que no cumplan con los requisitos establecidos. De esta manera, los estudiantes deberán buscar nuevas opciones educativas para continuar con su formación.

¿Qué sucederá con los alumnos de estas universidades?

Según lo establecido por Sunedu, las universidades deberán establecer mecanismos de continuación de estudios en beneficio de sus estudiantes.

Sunedu informó las medidas que deberán tomar las universidades que no obtuvieron el licenciamiento. Foto: Sunedu