Cierran puertas de colegio en Puno para evitar retorno de directora: señalan que maltrata a alumnos

El Colegio de Alto Rendimiento, en el distrito de Chucuito, Puno, atraviesa una seria crisis. Los padres de familia cerraron la puerta de ingreso desde el exterior para asegurarse que no retorne Jessica Mamani Nina, la suspendida directora contra quien pesa una serie de denuncias.

La medida estaba advertida desde hace semanas. Asimismo, Jessica Mamani fue suspendida en funciones a fines de abril por una toma de local.

El rechazo contra la funcionaria se generó porque los escolares no tenían agua, y había constantes quejas de que a los alumnos no se les dotaba el alimento que le correspondía; al respecto se señala que se les servía productos que no eran parte de la programación diaria. Además, los padres aseguraron mediante pancartas que la docente maltrata psicológicamente a los alumnos del plantel.

El Ministerio de Educación decidió no retirarla del cargo porque las denuncias en su contra pasaron por un test de proporcionalidad y se dispuso que retomara sus funciones.

“El Ministerio tiene que crear condiciones para que exista armonía entre estudiantes y comunidad educativa. No puede imponernos a alguien que genera tensiones. Ni los propios profesores la quieren. Ellos no protestan porque están impedidos, pero muchos quisieran estar en la protesta. La situación es tensa porque nadie quiere a la señora y no la vamos a recibir por ningún motivo”, dijo Juan Miranda Vilca, padre de familia.

El acuerdo de los padres es que estén atentos a su posible retorno y si ello ocurre, la comunidad educativa se levantará. Además, tienen previsto viajar a Lima a reunirse con el Ministerio de Educación y el Ejecutivo.