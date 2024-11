Las cámaras de seguridad de la ciudad de Tacna grabaron el preciso momento en el que una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) pasa por encima de un perrito guardián que habitaba en la Dirección Regional de salud (Diresa). El fuerte impacto hizo que el can perdiera la vida, por lo que varios ciudadanos exigen justicia.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 2 de noviembre, cuando el chofer, identificado como Jesús Arias Ordóñez, conducía el vehículo del SAMU en dirección a la salida. Aparentemente, no se había dado cuenta de que el can se encontraba descansando tranquilamente.

El hombre pasó por encima del perrito, por lo que le ocasionó un severo daño a su organismo. Acto seguido, el chofer y el copiloto bajaron de la ambulancia y se dirigieron hacia el animal. Sin embargo, en las imágenes se ve que solo miraron y regresaron al vehículo para seguir su camino. La situación fue tomada por animalistas y ciudadanos como el poco sentido humano que tuvo el hombre hacia el animal.

Los defensores animalistas expresaron su repudio contra Arias Ordóñez, quien continuaría trabajando en la Diresa Tacna. Asimismo, un grupo de ciudadanos hizo un plantón en los exteriores de la Diresa Tacna por el maltrato animal y pedir justicia para Sultán.

"El chofer de la ambulancia de SAMU, Jesús Arias Ordóñez, lo asesinó sin piedad, no le importó, se burló y se empezó a reír. No contento con eso, no lo auxilió y se fue de lo más tranquilo. Él nunca quiso a los perros de Diresa, los botaba", indicó la Defensoría Animal Tacna en una publicación en Facebook.

"Ese mal elemento es un peligro para los demás perritos guardianes. Que los funcionarios del Gobierno Regional de Tacna y Diresa tomen acciones, una persona con esas actitudes no debería estar en una institución donde debe primar la empatía y solidaridad con el prójimo", agregaron.

Canal de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.