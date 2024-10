Manuel Sánchez Sánchez, también conocido como 'Manuel Sanz', nació en Chiclayo, y comenzó su carrera musical desde temprana edad. En un principio, se vio atraído por el ritmo de las rancheras mexicanas, lo que lo llevó a participar en agrupaciones como Perla de Occidente. No obstante, su trayectoria dio un giro inesperado cuando recibió una invitación para incursionar en la cumbia durante su adolescencia, momento en el que comenzó a destacar rápidamente.

A sus 17 años, dejó por un tiempo las rancheras para probar con la cumbia. En ese tiempo solo conocía dos canciones, pero eso fue suficiente para que se diera cuenta de que este género sería su nuevo rumbo.

"En la actualidad, he tenido propuestas de grupos muy reconocidos a nivel nacional, pero estoy enfocado en mi carrera como solista, como Manuel Sanz, con mi propia marca. Estoy trabajando en la producción de mis temas", manifestó en una entrevista anterior con La República.

¿En qué agrupaciones ha trabajado Manuel Sanz?

Manuel Sanz comenzó en agrupaciones locales hasta llegar a su primera gran oportunidad con el Grupo 5, el famoso 'Grupo de Oro del Perú'. En aquella época, la llamada de los hermanos Yaipén fue una sorpresa para Manuel, quien pensaba que necesitaría pasar un casting para ser aceptado. Sin embargo, ellos ya lo tenían en la mira: "No, tú no has venido a ensayo ni a casting. Tú has venido a quedarte. Vamos a comprar tus uniformes", le dijeron, en lo que fue una de sus primeras grandes oportunidades.

Grupo 5 fue su 'escuela', como él mismo describe, donde pudo aprender a dominar el escenario y perfeccionar su voz. En esa etapa, además, contó con el apoyo de otros miembros de la agrupación que lo ayudaron a adaptarse a las exigencias de la cumbia. Su paso por Grupo 5 marcó el inicio de una serie de colaboraciones con reconocidas orquestas como Hermanos Yaipén, Orquesta Candela y Son de Ríos, donde continuó ampliando su experiencia y su reputación como una de las voces destacadas del género.

¿Por qué el cantante lo dejó todo para ser misionero?

A pesar de su éxito en la cumbia, el chiclayano tomó una decisión inesperada al dejar su carrera para embarcarse en una misión de servicio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. "Dejé todo por dos años. Fue duro, pero tenía un propósito espiritual y no me arrepiento", explicó sobre su retiro temporal de la música.

Durante este período, estuvo en distintas zonas del Perú, incluyendo Lima y regiones de la selva como Iquitos y Rioja. Al regresar, experimentó una gran transformación personal y decidió mantenerse alejado de la música. "Cuando regresé no quería saber nada de la música porque vine bien espiritual y pensaba: 'No, este mundo no es para mí'", recordó.

Manuel Sanz dejó el Grupo 5 para seguir su religión de misionero. Foto: Grupo 5/Facebook

Sin embargo, con el tiempo, poco a poco retomó su carrera musical, incorporándose en proyectos de renombre como Caribeños de Guadalupe, Amaya Hermanos y Son de Ríos. Actualmente, el joven divide su tiempo entre su trabajo en Amaya Hermanos y su proyecto como solista, el cual ha tomado cada vez más relevancia en su vida profesional.

¿Qué carrera profesional estudió Manuel Sanz?

Además de su carrera en la música, Manuel encontró en la Psicología un área que considera un respaldo profesional. Estudiar mientras continuaba con su vida artística no fue fácil, pero la modalidad virtual le permitió completar su formación durante la pandemia. "Gracias al milagro del estudio virtual pude llevar ambas cosas", reveló.

Aunque su pasión sigue siendo la música, el joven ve a esta carrera como un complemento valioso, afirmando que "es algo que tengo como respaldo, pero soy cantante y así voy a morir".