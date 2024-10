El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se ha pronunciado sobre la DANA, el fenómeno meteorológico que ha dejado un saldo trágico en España, con más de 95 fallecidos. Las lluvias torrenciales han afectado la zona mediterránea, especialmente la provincia de Valencia, donde se reportaron 92 víctimas.

En Málaga y Castilla-La Mancha también se han registrado muertes y numerosos desaparecidos, y se prevé que el fenómeno continúe hasta el jueves 31 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha calificado esta DANA como la peor del siglo, ¿este fenómeno podría replicarse en Perú?

¿DANA que afecta España se puede replicar en Perú?

El ingeniero especialista en meteorología del Senamhi, José Mesía, explicó que, según la climatología en el hemisferio sur, no se espera que el fenómeno de DANA afecte a Perú de la misma manera que ocurrió en España.

Estos sistemas tienden a formarse al norte de Chile, donde suelen desarrollarse y debilitarse, permaneciendo en esa zona. En algunos casos, es posible que se extiendan hasta el norte de Argentina, pero generalmente se mantienen en esa región y no llegan a impactar el territorio peruano.

"Si su ubicación es más próxima; es decir, si se acerca al territorio nacional. El evento más fuerte que se ha visto son precipitaciones sólidas y líquidas, tales como nevadas, granizos, lluvias", manifestó.

"Por lo general, no se espera un evento similar al que ha ocurrido en Valencia, mientras la ubicación de las DANA según las estadísticas se ubican en ese lugar", agregó

¿DANA de España podría llegar a Perú?

Bremilda Sutizal, especialista del Senamhi, explicó que la DANA que afectó recientemente a Valencia, España, se encuentra a gran distancia del continente sudamericano, dado que se originó en una atmósfera específica sobre el océano Atlántico.

Sutizal aclaró que en Sudamérica también se presentan DANAS, pero estas se desarrollan en la atmósfera situada sobre el océano Pacífico, lo cual implica que sus características y efectos son distintos a los de las DANAS europeas.

Sutizal además destacó que los fenómenos atmosféricos como las DANA que afectan a Europa tienen un origen diferente y, debido a la disposición de los sistemas meteorológicos, no representan una amenaza para Sudamérica. Actualmente, el Senamhi no ha emitido aviso alguno relacionado con una DANA para el país. Aunque hace unos días se experimentó un evento que provocó vientos y precipitaciones, estos no generaron condiciones climáticas adversas significativas.

"Las DANA que afectan a España o parte de Europa tienen origen de otras zonas. Dado a como se presentan los sistemas atmosféricos, no podría llegar de ninguna forma", señaló.

"No tenemos ningún aviso relacionado con una DANA. Hemos tenido una DANA hace unos días que nos ha afectado con viento, precipitaciones, pero no nos ha considerado condiciones adversas", agregó.

España decreta tres días de luto por fallecidos tras DANA en Valencia

El Gobierno de España informó que más de 90 personas fallecieron tras el paso de la DANA (depresión aislada en niveles altos) y decretó tres días de luto oficial por la situación provocada por el fenómeno meteorológico.

"La cifra actualizada es de 92 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y una persona más en Andalucía, lo que hace un total de 95 personas", declaró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

¿Qué es la DANA?

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera queda aislada del flujo general, es decir, separada de la corriente en chorro que normalmente la contiene. Esto provoca un desplazamiento irregular de esa masa fría, lo cual genera contrastes de temperatura y presión al entrar en contacto con el aire más cálido y húmedo en las capas bajas.