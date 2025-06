Usuarios de WhatsApp han denunciado una nueva modalidad de estafa en la que reciben mensajes ofreciendo trabajos desde casa con sueldos de hasta S/300 por día. Los mensajes provienen de números con códigos postales de países como Filipinas o Sudáfrica y persisten incluso después de que las víctimas rechacen la oferta. Los estafadores promueven trabajos fáciles desde el teléfono, pero al investigar, muchos sospechan que se trata de una trampa.

La Policía Nacional del Perú señala que los ciberdelincuentes utilizan tácticas como la suplantación de identidad y el robo de datos bancarios. Ofrecen trabajos falsos en redes sociales y luego redirigen a las víctimas a grupos de Telegram, donde se les pide invertir más de S/2.000 para comenzar a trabajar y generar ganancias, atrapándolos en un fraude.

Denuncian nueva modalidad de estafa de WhatsApp

Varias personas denunciaron nueva modalidad de estafa, a través de las redes sociales, con el cuento del trabajo desde casa y con un buen sueldo por día. Además, las víctimas señalaron que estos mensajes que les llegan por WhatsApp son insistentes pese a que rechazan la “oferta”.

“Hola, ¿Puedo hablar contigo?. El centro comercial en línea recluta empleados para trabajar. El trabajo es fácil, puedes hacerlo con el teléfono en casa y gana al menos 170 soles por día sin pagar nada. Aprovecha (sic)”, se lee en uno de los mensajes.

Además, las personas que se encuentran incómodas con estos tipos de mensajes indicaron que les han escrito por WhatsApp con códigos postales de países como Filipinas o Sudáfrica, donde les ofrecen oportunidades laborales con pagos de S/170 hasta S/300 por día y sin salir de sus viviendas.

“Parece una buena oportunidad de trabajo, pero se nota que es falso. Yo les dije que no me interesaba, pero siguieron insistiendo. Así que los bloqueé, porque me da miedo que roben mi información”, manifestó a La República la denunciante.

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú, se registran más de 300 denuncias de delitos informáticos cada mes. Los ciberdelincuentes utilizan múltiples modalidades para robar los datos bancarios o suplantar su identidad de sus víctimas.

El jefe de la División de Estafas de la Policía, coronel PNP José Manuel Cruz, mencionó que la modalidad empleada por los estafadores consiste en ofrecer trabajos con variadas funciones, como darle 'me gusta' a publicaciones, publicitar contenido de páginas y realizar ventas por redes. Estos ofrecimientos son enviados junto con un enlace que redirige a la víctima a grupos en diferentes redes sociales, como Telegram.

Una vez dentro de Telegram, se les pide realizar inversiones mayores de S/2.000 para iniciar con las funciones y continuar generando ingresos. Las víctimas de estafa son obligadas a efectuar los depósitos de estas cantidades, pues es un requisito para que puedan ver sus supuestas ganancias.