Arequipa: siguen pleitos en Salud mientras quinta ola de COVID-19 avanza

En víspera de una nueva ola del COVID-19, funcionarios y trabajadores de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) se mantienen enfrascados en conflictos que ellos generan . Si se quisiera apelar a la metáfora deportiva, se les denominaría “autogoles”.

Uno de esos blooper ha sido la reasignación de plazas. El 28 de octubre pasado, Geresa validó la reasignación de 413 trabajadores de las unidades ejecutoras de Camaná, Caravelí, Caylloma etc, para que laboren desde el 1 de noviembre en centros de salud y nosocomios de la ciudad de Arequipa. El hospital Honorio Delgado Espinoza era uno de ellos.

Sin embargo, el anterior director de ese nosocomio, Juan Carlos Noguera, no aceptó a los reasignados. Argumentó que el proceso lo observó la Contraloría General de la República. Además el hospital no había organizado sus ascensos para liberar las plazas y darles cabida a los reasignados.

El gerente regional de Salud Christhian Nova Palomino, obligó a Noguera a renunciar por su reticencia. La nueva directora, Alida Huamán, se mantiene en la posición de Noguera.

Luz Meza es enfermera y una de las ganadoras de las plazas. Ayer explicó que de los 413 reasignados, 111 corresponden al Honorio Delgado y son los únicos que no están laborando.

Manifestó que el 23 de noviembre, enviaron una carta a la directora Huamán para que los dejara laborar, pero esta, al igual que Noguera, les indicó que debía culminar el proceso de ascenso. Geresa no reconoce este proceso e insiste que deben empezar a laborar.

¿Un secuestro?

Lo real es que ayer los trabajadores se presentaron en el hospital Honorio Delgado. La directora se reunió con ellos en el auditorio principal. Huamán se mantuvo en sus trece de no dejarlos trabajar pese a que tenían su resolución. Les informó que tramitaba la anulación de sus desplazamientos. Este anuncio generó indignación y habría sido motivo para retener a Huamán Castro dentro del auditorio.

Bajo este panorama, los agentes de la comisaría de Palacio Viejo, junto a la fiscal de Prevención de Delitos, Cecilia Ampuero intervinieron el nosocomio y rescataron a Alida Huaman .

La fiscal señaló a La República que la directora encargada, firmó un acta de exhortación en la que, se compromete a cumplir la resolución de reasignación de trabajadores de las unidades ejecutoras, ya que, de no realizarlo, estaría inmersa en el delito de desobediencia a la autoridad.

“Ella está cometiendo una desobediencia a la autoridad. He exhortado a la directora para que solucione el problema, he exhortado a los manifestantes para que no hagan desorden y a la Policía para controlar el orden público. Espero que mañana les reasignen su plaza y todos estén tranquilos”, finalizó Cecilia Ampuero.

Y mientras ocurre todo ese despelote, el Ministerio de Salud ya declaró la quinta ola. Y Arequipa está a la deriva . Este medio intentó comunicarse con funcionarios de esta institución para conocer el avance del Covid. Las respuestas fueron evasivas.

Positividad alcanza el 22% y un fallecido

En los dos últimos días, la tasa de contagios de personas con COVID-19 se levantó. Alcanza el 22%. Se aplicaron 2 132 nuevas evaluaciones, de las cuales 487 (22.8%) dieron positivo.

Referente a pacientes fallecidos, la Dirección de Epidemiología reportó la muerte de una persona.

La autoridad de Salud recomienda: