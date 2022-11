Acoso en el Estado: jefe de Sunafil es acusado de hostigamiento sexual contra trabajadora

Acoso sexual. Víctor José Loyola Desposorio es el actual superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y fue designado al cargo el último 30 de junio del presente año. En medio de su gestión, ahora suma una nueva denuncia en su contra: el hostigamiento sexual hacia una trabajadora de la institución.

No obstante, este acoso no sería de una sola oportunidad, sino de hasta cuatro veces contra la misma persona. Según el reportaje de Cuarto Poder, la víctima contó que estas acciones se registraron desde inicios de setiembre hasta mediados de noviembre. Siempre bajo la misma modalidad: el acercamiento y palabras indecorosas.

El primer acto de acoso sucedió el 25 de noviembre, cuando ella se encontraba en su escritorio en el Despacho Viceministerial del Trabajo. “ Se acerca a mí tomándome de la cabeza con las dos manos y me besa a la fuerza en dos oportunidades, lo cual generó que forzara con él para que no lo haga. En ese momento le dije ‘¿qué tienes?’, lo cual motivó que me respondiera el señor Loyola Desposorio ‘(…) quería saber qué tan fogosas son las del signo escorpio’”, dijo.

La agraviada mencionó que esto volvió a ocurrir en el mismo mes bajo la misma modalidad: el hostigamiento físico. En una tercera oportunidad en noviembre, Loyola hasta hizo salir a otra servidora para que se quede a solas con la víctima. “‘Estás más bonita ahora que has bajado de peso’, me dijo”, contó la agraviada.

En una cuarta oportunidad, el viernes 11 de noviembre, el jefe de Sunafil volvió a forzar a la joven, incluso le pidió ser su enamorada.

“Me señaló que si yo aceptaba ser su enamorada nadie se enteraría de dicha situación, pidiéndome que nos viéramos a la salida de mis labores en el parque, se encuentra a la espalda del ministerio para que le que diga qué regalo quisiera que me trajera de su viaje a España. Lo cual rechacé, así como la propuesta que me hizo preguntándome cuánto ganaba en mi actual trabajo y que él podía darme un mejor puesto con mayor salario en Sunafil”, acotó.

Pese a la denuncia presentada en dicho medio de comunicación, Loyola lo desmintió y aseguró que desconocía qué tenía alguna denuncia por ello. No obstante, esto sería falso, ya que ya se le notificó sobre esta acusación a través del oficio 0101-2022 del MTPE. Además, se le pide sus descargos textuales.

Este no es el único tema que se le imputa a Loyola, pues también se le acusa de la falsificación de documentos en su CV para alcanzar su actual posición. Por ahora, Loyola ha negado todo mientras que la víctima espera respuestas por parte de su agresor.

Comunicado de Sunafil sobre caso de acoso

Sunafil emitió un comunicado donde aseguró que aún la investigación sigue su curso.

Comunicado de Sunafil.

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Asimismo, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).