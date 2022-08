Viruela del mono: ¿en qué se diferencia de una ETS y por qué no debe ser considerada como tal?

La viruela del mono es una enfermedad que ha alertado a la población por el aumento de casos en distintas regiones del Perú, pero sobre todo por la información tan difusa que se ha difundido en distintos medios. ¿Se transmite por relaciones sexuales? ¿Se transmite por saliva? ¿Con solo rozar a un contagiado ya puedo contraer el monkeypox? Todas estas preguntas ya han sido resueltas, pero algunos aún guardan un principal prejuicio: la viruela del mono solo se contagia entre homosexuales.

Dicha afirmación es totalmente falsa, así como es erróneo querer igualar a las enfermedades de transmisión sexual con el virus símico . Diferentes especialistas y epidemiólogos peruanos han resaltado que las vías de contagio son por saliva y contacto de piel con alguien infectado, pero según las circunstancias.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado más de 600 casos, y estos se ubican en 12 regiones, incluida Lima, donde están registrados la mayoría de infectados.

Así, tenemos que en Lima metropolitana hay 527 contagiados, en Arequipa (5), Huánuco (1), La Libertad (32), Piura (2), Ucayali (1), Tacna (1), Junín (2), Cusco (3), Áncash (2), Loreto (3), Ica (3), Lima Región (5), Callao (43) .

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad que es causada por el virus símico, descubierto en varios simios de un laboratorio en 1958. Varios animales son susceptibles a contraerla, entre ellos, los humanos, y genera erupciones y lesiones en la piel.

Al ser el 68% de los pacientes homosexuales y solo el 7% heterosexual, la enfermedad se ha estigmatizado , lo cual genera en la población que se descuiden ante esto, que puede contraer cualquier persona indistintamente de su orientación sexual, tal como lo explicó el médico infectólogo Carlos Medina.

“Las lesiones se presentan más en las áreas genitales, por lo que es esperable que en el momento del acto no se observen y puedan romperse. Es un contagio muy estrecho con una persona que tiene la enfermedad. Este virus se puede detectar en secreciones de la boca, los besos y en lo relacionado con el acto sexual”, manifestó. No obstante, añadió que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual “en sí misma”.

¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual?

Una enfermedad de transmisión sexual es una patología que se pasa de una persona a otra mediante el contacto sexual, por los fluidos y la cercanía a zonas como el pene, vagina, ano o boca infectadas con alguna ETS, como clamidia, gonorrea, herpes genitales, virus del papiloma humano (VPH), la sífilis y el VIH .

Las ETS siempre se contraen por sexo vaginal, anal o sexo oral, además del contacto con las lesiones que algunas enfermedades presentan.

Diferencias entre la viruela del mono y una enfermedad de transmisión sexual