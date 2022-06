Escuelas de Piura no cuentan con suficientes psicólogos para hacer frente a violencia escolar

La escuelas de Piura no cuenta con profesionales de la salud mental para hacer frente a la situación de violencia entre estudiantes. Así lo indicó el decano del colegio de profesores, William Bayona Martínez, quien sostuvo que esto tiene como consecuencia el que se puedan ejecutar pocas acciones a nivel preventivo para reducir los casos de bullying en la región.

“Este año se ha designado que cada colegio de Jornada Escolar Completa (JEC) cuente con un psicólogo, pero preocupa la situación de los más de 6.000 restantes, que son escuelas de población amplia como Nuestra Señora del Fátima, San Miguel, Miguel Cortez, San Juan Bautista; que no tienen este personal a exclusividad”, detalló el representante.

Cabe señalar que el Estado solo dispone presupuesto para los centros educativos públicos que se rigen bajo la modalidad JEC; en el caso del resto de instituciones, que son la mayoría, contratan de forma particular algún profesional o dependen de los especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que brindan charlas ocasionales o dan soporte tras ocurridos los hechos de violencia.

En esa línea, el director del colegio de profesores fue crítico con la manera de abordar la violencia escolar desde las distintas entidades del Estado. “No existe un enfoque preventivo, para eso se debe trabajar una propuesta integral con el colegio de psicólogos o las universidades, los padres de familia, las autoridades locales”, detalló.

Por otro lado, Bayona Martínez resaltó que una de las razones tras los casos más recientes de violencia contra estudiantes en el ámbito educativo serían los dos años de educación a distancia, donde los menores han dejado de interactuar con sus pares.

“Estos dos años de aprendizaje más individualizado ha impactado (en los alumnos). Ahora vemos un cambio radical donde deben tratar con distintas personalidades, con diferentes conductas y comportamientos; esto ha colisionado y comenzamos a notar un incremento de violencia (...) Tenemos estudiantes que han perdido a sus familiares o que deben de trabajar por la situación de pobreza, eso se debe abordar”, explicó.

Escaso personal

El director de la UGEL Huancabamba, Hugo Negreyros Sánchez, puntualizó que solo cuentan con 17 especialistas contratados con presupuesto estatal, quienes se encuentran laborando en las escuelas JEC. Cabe señalar que la provincia altoandina tiene más de 300 instituciones educativas, las cuales, en su mayoría, son atendidas por un equipo de psicólogos itinerantes.

Este panorama también se replica en la UGEL Paita, donde seis escuelas públicas, calificadas como JEC, cuentan con personal fijo que aborda los problemas socioemocionales de los estudiantes. “Algunos (colegios) con sus propios ingresos contratan algún servicio, a través de las Apafas, pero son escasos, ya que la mayoría de padres de familias cuentan con pocos recursos”, puntualizó.

Por su parte, el director de la UGEL La Unión, Raúl Ríos Garabito, detalló que son 11 de las 117 escuelas públicas las que poseen este personal contratado por el Estado. “Por lo general es el tutor quien brinda un soporte al estudiante, eso no quiere decir que no hace falta este personal”, detalló el funcionario; quien también añadió que, en casos de violencia psicológica, las escuelas que no cuentan con psicólogos reciben apoyo de los especialistas de la UGEL y el Centro Emergencia Mujer.

¿Cómo denunciar casos de bullying?

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.