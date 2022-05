Las Bambas: comunidad de Huancuire que invadió empresa minera recibió S/ 194 millones

Fuerabamba no es la única comunidad que invadió la mina Las Bambas. Los comuneros de Huancuire avanzaron sobre el tajo Chalcobamba, área donde la compañía minera proyecta ampliar sus operaciones y mantener su producción de cobre.

El proyecto tiene el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas . El 24 de marzo pasado MMG Las Bambas obtuvo luz verde para iniciar operaciones. Inmediatamente, la comunidad inició una sorpresiva campaña para manifestar su oposición. En su pliego de reclamos plantearon varios puntos. Por ejemplo, exigen la consulta previa para que los integrantes de la comunidad decidan si aceptan la actividad minera cerca de sus territorios. Se declaran pequeños ganaderos y agricultores que sufrirán con la contaminación de las fuentes de agua cuando se explote el mineral a tajo abierto. Acusan a la compañía china de varios incumplimientos en educación y salud .

Un millón a cada comunero

El reclamo ambiental es contradictorio con las decisiones que fue adoptando este pequeño poblado hace una década. Según Registros Públicos, Huancuire es una comunidad quechua con personería jurídica, propietaria de más de 4.000 hectáreas en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas- Apurímac.

En 2013, por un acuerdo comunal, decidió desprenderse de casi la mitad de sus territorios y venderlos a MMG Las Bambas. Eran 1900 hectáreas. Por esa transacción, la compañía china les abonó S/ 122 millones . En febrero de 2013, en asamblea extraordinaria, la comunidad autoriza a su presidente, Donato Ochoa Castro, a retirar el millonario depósito del banco Interbank y para que abra cuentas corrientes en favor de cada comunero. Eran 120 en total.

Se estima que cada uno le correspondió un poco más de S/ 1 millón de soles . Esta carta- poder está inscrita en la oficina de Registros Públicos de Cusco.

Otros 100 millones

No fue el único desembolso importante que recibió la comunidad. En 2017, hubo un adicional de S/ 100 millones . Previamente, entre la comunidad y la compañía minera se desata una controversia por 132 hectáreas. La disputa se judicializa en el Juzgado Mixto de Tambobamba. Minera y comunidad concilian. La primera acepta entregarle otros 100 millones y retira la demanda.

En 2013, se firma un convenio marco donde la compañía promete construir e implementar una posta médica y un centro educativo politécnico. Eso la comunidad lo atribuía como incumplimiento.

En el 2017, la comunidad renuncia a esas obras a cambio justamente de esos S/ 100 millones. Hay un cronograma para efectuar los desembolsos.

A la firma de las escrituras públicas, les entregaron un cheque de gerencia del Banco Continental de 50 millones de soles. Luego desembolsos que alcanzan los S/ 72 millones. En el compromiso suscrito entre la comunidad y la minera se precisa que el saldo se pagará en dos armadas: S/ 5 millones este año y S/22 millones que se efectivizarán cuando inicie operaciones Chalcobamba.

Esta redacción intentó comunicarse con el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa. No contestó su móvil.

En una declaración que consigna el portal de noticias el Buho el pasado 2 de mayo el dirigente Javier Ochoa Núñez, señala que están dispuestos a dialogar siempre y cuando se levante el estado de emergencia que decretó la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ratificaron en que no son antimineros porque cedieron su territorio para que saquen el cobre, pero que “la empresa no habría cumplido con sus compromisos”. No precisan cuáles fueron estos.

El 30 de abril también enviaron una nota de prensa a los medios. Justifican la invasión aduciendo que la Dirección General de Mineria del Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó la construcción de Chalcobamba sin haber completado el proceso de consulta previa para desarrollar el proyecto. Huancurie sigue en terrenos de Las Bambas.