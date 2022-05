Surco: delincuentes roban celular a joven y piden crédito por 13.800 soles con nueva modalidad

Los delincuentes han conseguido una nueva forma de robar dinero de las cuentas bancarias mediante el robo de celulares. En Surco, una joven sufrió el hurto de su teléfono y, en menos de una hora que tardó hasta bloquear sus tarjetas, los ladrones ya habían conseguido acceder a un préstamo por 13.800 soles del BBVA.

Para ello, cuidaron que la pantalla del dispositivo no se bloquee . Esto fue posible grabándose a sí mismos con el celular robado. “El whatsapp lo tenía abierto...”, se escucha decir a uno de los hampones, mediante el video al que la joven accedió por medio del almacenamiento en la nube. “Revísalo tú, toma, pero cuidado lo bloquees”, añade el cómplice del robo.

“En ese video se ve a los ladrones con mi celular, tratando de no bloquearlo nuevamente, para poder acceder a todas mis cosas y mis cuentas”, explicó a Panamericana Ana Paula Lazarte, víctima de la estafa. La joven aseguró que no realizaba movimientos en estas cuentas del BBVA, pero incluso así otorgaron un crédito a los ladrones.

“En la cuenta del BBVA no hacía ningún movimiento. Es más, mi tarjeta de crédito estaba inactiva y no tenía plata en la tarjeta de débito . Me parece extraño hasta ahora, cómo han podido hacer todas esas jugadas si es que mi tarjeta no estaba activa”, cuestionó Lazarte.

Luego de confirmado el crédito fraudulento, la dueña del celular buscó ayuda de la entidad bancaria. “Me dijeron que no se iban hacer cargo porque era mi responsabilidad haber dejado usar a alguien extraño mi token y mis cuentas, cuando yo ya había sufrido un robo”, lamentó.

El BBVA brindó algunas recomendaciones para los casos en que una persona sufra el robo de su celular: