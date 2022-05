Edison Vargas, presidente de Fuerabamba: “No vamos a permitir que Las Bambas saque ningún gramo de cobre”

¿Qué debe ocurrir para que retorne la paz a Challhuahuacho?

Pedimos a Las Bambas que no inicie sus operaciones, que no inicie su traslado de mineral. Si lo hacen, nos provocará. No vamos a permitir que de Las Bambas saque ningún gramo de cobre. La comunidad ha tomado la decisión que Las Bambas no va. Si insisten en qué va reanudar sus operaciones, ya veremos las consecuencias.

¿Por qué continuar la violencia y correr el riesgo de más heridos?

La minera ha contratado matones, delincuentes venezolanos, y otros, quienes han masacrado a nuestras madres el primer día de enfrentamiento cuando nos han desalojado.

Pero ustedes pusieron en peligro a las mujeres.

Eso pasó porque nosotros estábamos en enfrentamientos con los policías en el cerro y en Takiruta los matones estaban arremetiendo contra las mujeres y niños. En los videos difundidos se muestra a esos señores que ahora están desesperados en el campamento de Las Bambas. Vestidos de policía han estado disparando.

La policía ha dicho que no se usó armas de fuego.

La evidencia está clara con la gente que ha contratado Las Bambas para castigar a un pueblo que les ha permitido hacer la mina. Hay un herido de bala, no son perdigones. Tenemos videos de nuestros hermanos heridos. A mí me han disparado tres balas, gracias a Dios estoy vivo. Los matones buscaban a los dirigentes y de frente disparaban al cuerpo. Tendrá que venir el presidente Castillo porque la gente está dolida, se siente traicionada.

La policía ha dicho que ustedes usan dinamita.

Es la salida de la empresa para apañar a sus matones. Es una cortina de humo. Eso no se va a quedar así. No vamos a permitir que una empresa venga a realizar daño a los campesinos. Que se vaya la empresa y venga otra que pueda invertir y cumplir sus compromisos. Todos estamos dispuestos a perder todo, incluso la vida.

Muchos los cuestionan porque la minera les ha pagados montos millonarios.

Eso es falso, la empresa fabrica para que pueda salir con las suyas. La comunidad ha perdido su tierra y debían hacer pagos, es un tema aparte. La empresa hace creer en que yo tengo plata. Si me pasa algo, la empresa es responsable por hacer ese tipo de difamaciones como si yo fuera millonario y ponen en peligro a mi familia. Ellos incumplieron compromisos con nosotros y los terrenos que nos entregaron en Nueva Fuerabamba tiene problemas.

La Fiscalía de Crimen Organizado está investigando. ¿Ustedes tienen nexos con los hermanos Chávez Sotelo?

Que nos investigue, Chávez Sotelo no son nuestros abogados, es Rubén Chávez de Cusco. Entrevístenlo. Nos están vinculando con otras personas que nada tienen que ver.

¿Usted los conoce?

Sí los conozco, hace 4 a 5 años. Desde entonces no sabemos nada de ellos. Que demuestren que los Chávez nos están asesorando. Estamos reclamando nuestros derechos. ❖