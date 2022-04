Piura: más de 120 puestos fueron afectados por el fuego luego de incendio en mercado modelo

Este viernes 29 de abril de 2022, en las primeras horas de la madrugada, se registró un incendio de grandes proporciones en Complejo de Mercados de Piura, entre los jirones San Lorenzo y Blas de Atienza, según informó la I Comandancia Departamental de Bomberos.

Al respecto, el presidente de la junta transitoria del mercado central de Piura, Paúl Vilela, indicó que más de 120 puestos se vieron afectados por el fuego . Esto implica que cerca de 300 personas, entre dueños y trabajadores, habrían perdido su principal fuente de trabajo.

En cuanto al anuncio del cierre de todo el complejo de mercados durante el sábado y domingo por parte del alcalde provincial Juan José Díaz, el representante mencionó que no permitirán que se aplique esta medida. “Nosotros necesitamos seguir trabajando (...) Nos perjudicaría enormemente un cierre durante el Día de la Madre, más aún después de lo sucedido”, resaltó.

Presunto atentado

Por otro lado, el dirigente señaló que el lunes pasado habrían sido víctimas de un atentado, ya que un individuo intentó prender fuego dentro de un puesto del centro de abastos . “Al parecer el móvil era un robo, pero luego el sujeto tiró alcohol por toda la tienda, lo prendió y lo cerró. Ese puesto se prendió, pero se controló y pudo ser registrado”, apuntó.

Asimismo, Vilela indicó que ya realizaron la denuncia, pero que aún no tendría una respuesta por parte de la Policía. Por último, detalló que la zona del mercado que padeció el siniestro no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que no podrían visualizar cómo ocurrió el hecho.

Nuevo incendio

Esta es la tercera vez en el año que se produce un incendio en el complejo de mercados de Piura. El pasado domingo 13 de febrero, un siniestro ocurrió en la zona conocida como Mercado Acomipomaler. El presidente de la directiva, Manuel Pingo, manifestó que fueron más de 50 puestos los afectados por las llamas.

Luego, el último 27 de febrero, se volvió a generar un incendio en este mismo mercado. En su momento, se reportó que más de 70 puestos, dedicados a la venta de golosinas, chifles y piñatería, habían quedado reducidos a cenizas.