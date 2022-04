Sin lineamientos para el internado: estudiantes de Medicina exigen al Minsa atender sus pedidos

Los estudiantes de último ciclo de Medicina Humana alzaron su voz de protesta nuevamente ante el próximo inicio de su Internado 2022, ya que la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa) aún no les proporcionaba los lineamientos para esta nueva etapa y que requieren los centros de salud para aceptarlos a realizar sus prácticas pre-profesionales, según denuncian.

A nivel nacional, hubo una protesta frente a diferentes sedes regionales del Minsa para que escuchen sus principales demandas. Hiolds Quispe, secretario Nacional de Internado Médico 2021, señaló a La República que los oficios fueron enviados desde inicios de año para evitar los inconvenientes que ahora viven.

No obstante, la respuesta siempre fue la misma: Estamos trabajando. “Viendo la previsión de esto, se enviaron los documentos con anticipación para que salga; sin embargo, el Minsa respondía que todavía no estaba listo y que estaban trabajando”, indicó.

Pedidos que aún no se resuelven

El representante precisó que varios gremios de Medicina han conversado con la dirección encargada de la normativa para que se logre tener un internado digno y justo. Bajo esa perspectiva, Quispe sostuvo que realizaron algunas observaciones a los lineamientos, puesto que se estaría retrocediendo a lo avanzado en estos dos años.

Primero: el estipendio mensual. Durante el 2020 y 2021, los internos recibieron un monto correspondiente de 770 soles al mes por sus prácticas hospitalarias. Ahora, esto se podría perder si es que no se cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Segundo: los descansos médicos. En el 2021, los alumnos denunciaron que tuvieron un recorte de su estipendio pese a que se contagiaron de COVID-19. Incluso, dentro del Decreto de Urgencia N° 090-2020, no se especificaba que los internos tengan que recuperar estas horas o tendrían la pérdida de su remuneración. Ahora, la situación cambiaría.

“Debido a que hubo un problema con los descansos médicos durante el internado pasado, ahora el Minsa está considerando que estos sean recuperados o caso contrario, se realizará un descuento”, acotó.

Tercero: los equipos de protección personal (EPP’S). El actual secretario Nacional de Internado Médico 2022, Raffo Chira Ovalle, mencionó que los establecimientos deberían seguir dándose; no obstante, esto no era algo seguro. “Ahora no sabemos si es que va a ver, quién nos va a proveer y cuándo”, añadió.

Cuarto: las horas de trabajo. Según el Decreto Supremo N° 003-2008-TR, un interno de Medicina debería cumplir un máximo de 6 horas diarias o 150 horas mensuales dentro de un establecimiento. En la realidad, esto no se cumple y muchos estudiantes realizan horas y horas extras sin ninguna compensación adicional. Ahora, con los nuevos lineamientos, esta precarización laboral podría volver.

“Los horarios laborales no los tenemos. Desconocemos las horas máximas que debemos estar, desde qué hora, el acceso a seguros de vida y de salud. Desde el año pasado (2021), hemos pedido para que se oficialicen los lineamientos para todos los años y no que estemos pidiendo para todos los años”, dijo.

Una ley del Internado justa y digna

En el mes de abril de 2022, el congresista Hitler Saavedra presentó el proyecto de ley 01669 que regula la modalidad de las prácticas pre-profesionales del internado de Medicina Humana.

En esta propuesta se tiene varios ejes importantes para que los alumnos gocen de un buen internado sin precarización y con beneficios. “Se está considerando los seguros de vida, la remuneración mínima vital, equipos de protección personal, jornadas de 6 horas diarias y/o 36 horas semanales. Así también como la validación de las prácticas como experiencia profesional y la sanción del hostigamiento sexual dentro de los hospitales”, indicó Hiolds Quispe.

El representante del Internado Médico 2021 invocó a que se respeten sus derechos y que se pueda aprobar este proyecto.

“Para evitar pedir estos lineamientos (de internado) temporales, también solicitamos la ley del internado para que ya se tenga para largo tiempo. Pedimos lo necesario. No queremos lujos o beneficios para poder cumplir con la población”, agregó.

Ahora, los internos esperan que sus demandas sean escuchadas y nuevamente, no se aplace el inicio del internado.

Minsa: se reprogramará inicio del internado

La República se comunicó con el Ministerio de Salud para conocer el estado actual de los Lineamientos para el internado en Ciencias de la Salud 2022.

Ante ello, la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) sostuvo que se reprogramará el inicio del internado programado para el 1 de mayo. Esto con la finalidad de que se apruebe el marco normativo y presupuestal para el 2022. Bajo este motivo, se comunicará próximamente cuándo se comenzará estas actividades.