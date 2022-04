Pasajeros de Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna afectados por huelga de controladores aéreos

La huelga de controlares aéreos de Corpac, responsables del control de tráfico aéreo, iniciada la mañana de este Jueves Santo afectó a cientos de pasajeros que programaron sus viajes al interior del país o al extranjero por los días feriados de Semana Santa. En el caso de los aeropuertos del sur, se registró una gran concentración de personas y reinó la desinformación.

Aeropuertos Andinos del Perú, en un comunicado, sostuvo que las operaciones en Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna están limitadas y hay cambios en la programación de vuelos. Han solicitado al MTC un plan de contingencia para reanudar el servicio en el menos plazo posible.

Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón

Unos 200 ciudadanos esperaban viajar desde el Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón en Arequipa hacia la ciudad de Lima y Cusco. Los pasajeros mostraron su sorpresa por la huelga. Uno de ellos detalló a RPP que la aerolínea Sky le hizo pasar checkin-in, pero no había una hora exacta de despegue, debían esperar. “He invertido 195 dólares, ida y vuelta, viajaba por trabajo. Pagué aparte por las maletas. Todo debió salir 250 dólares. Si no hay salida de vuelos, me tendré que ir por bus ”, refirió.

Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

Por su parte, pasajeros que salieron del Aeropuerto Jorge Chávez en Lima con destino a Cusco, sobrevolaron la ciudad, pero no pudieron aterrizar en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete porque los controladores aéreos no se hicieron presentes en sus puestos de trabajo. Raúl Cabrera, periodista de La República, conversó con algunos ciudadanos que aguardaban en el exterior del recinto. Ellos mostraron su malestar por la cancelación total de vuelos y la poca información de las aerolíneas.

PUEDES VER: Cusqueños alistan paro seco el lunes y martes contra Pedro Castillo

En RPP, Andrés Moreno, un padre de familia proveniente de Colombia, señaló que su familia tiene pérdidas de hasta S/ 6.000 a causa de la huelga. “Veníamos con la ilusión de conocer Lima, Machu Picchu, Cusco. Algunos agentes no dijeron que tal vez a las 6.00 p. m. abrirán el espacio aéreo. Ningún funcionario de Latam nos da información. Nuestro vuelo era para las 2.00 p. m. Teníamos paquetes y otras cosas; al ser un grupo grande de seis personas nos ha generado un pérdida grande de S/ 6.000 ”, mencionó.

Turistas nacionales y extranjeros estuvieron afuera del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete esperando información sobre sus vuelos. Foto: Raúl Cabrera/La República

Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa

Tres vuelos fueron cancelados por la huelga en este aeropuerto de Tacna. Se trata el de las 9.30 a. m., 10.30 a. m. y 1.30 p. m. Los pasajeros afectados mostraron su inconformidad con la medida. Miguel Flores, ciudadano que pensaba regresar a Lima para pasar Semana Santa en familia, precisó a RPP que no había información suficiente de las aerolíneas.

Por su parte, Mey Lin Mori, presidenta de Ahora Tacna, en contacto con La República lamentó que esta manifestación haya generado un caos en este primer día feriado que serviría para reactivar la economía en la región . Además, las pérdidas no solo se reflejan en la cancelación de vuelos, sino también en las reservas de hoteles, paquetes y todas aquellas acciones relacionadas al turismo.