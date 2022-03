Arequipa: transportistas piden presencia del Gobierno para levantar huelga

Los transportistas de carga pesada que permanecen apostados en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, piden la presencia de representantes del Gobierno central para levantar su medida de carácter indefinido.

Javier Corrales, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas del Perú (Asotrape), indicó que el último lunes un emisario del Gobierno intentó tener un acercamiento con ellos, pero este les pedía que viajen a Lima para conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva.

“Nos dijeron que viajemos a Lima, pero va a ser lo mismo. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Nosotros hemos sido claros: no levantaremos la huelga si es que no llegan aquí representantes del Gobierno”, indicó Corrales.

El dirigente agregó que, hasta las 13.00 horas de este martes, no tuvieron ningún acercamiento oficial con el Gobierno, por lo que anunció que continuarán apostados en la vía durante las próximas horas.

Corrales recordó el pliego de reclamos que tienen además del pedido para la reducción del precio del combustible. “Las carreteras son un desastre; el precio de los peajes también ha subido y eso afecta a todas las personas que tienen un vehículo. Vayan a ver cómo están las carreteras también”, acotó.

Hasta las 14.00 horas de este martes, más de 300 camiones permanecían en más de 10 kilómetros de vía, desde el óvalo de Cerro Verde hasta la intersección del kilómetro 48.

El tránsito seguía siendo restringido. Solo había un carril habilitado y los conductores seguían haciendo cola para llegar a su destino. Los manifestantes seguían permitiendo el paso de vehículos particulares, pero prohibían el paso de buses interprovinciales, minivanes y colectivos.