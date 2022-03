“Que los culpables caigan”: familia de mujer trans asesinada por sicarios exige justicia

Los deudos de Patricia Mazzini quedaron consternados tras la muerte de la mujer trans de 35 años. Ella fue acribillada la noche del martes 15 de marzo cuando se encontraba a la altura del kilómetro 36 de la antigua Panamericana Sur, en Lurín.

“Han sido ocho balazos en distintas partes del cuerpo. Llegamos y la vimos tirada en el suelo. Con metralleta es lo que nos han dicho que ha sido. Ellos han estado en moto lineal. Fueron dos personas vestidas de negro”, relató su cuñada Emma Chumpitaz, en diálogo con La República.

La víctima vivía a pocas cuadra del lugar de su muerte, junto con su pareja. Había llegado cerca de las 7.00 p. m. a la esquina, que se ha convertido en una suerte de zona rosa en este sector de Lurín, según contaron los vecinos.

Durante el día, en este tramo de la antigua Panamericana Sur, se hallan diversos locales comerciales. Residentes afirmaron que, en las noches, en la misma esquina del ataque, trabajadoras sexuales suelen ofrecer sus servicios.

“Mayormente este era su punto. En las noches venían, eran varias, venían como siete (personas) a partir de las 7.00 p. m.. Esto ha sido a las 10 para las 9 de la noche”, contó una testigo.

Familiares de Patricia Mazzini se mostraron consternados con lo ocurrido, pues aseveraron que no tenía disputas con otras personas. Además, aseguraron que desconocían si la fallecida había recibido amenazas de muerte.

“Mi cuñada siempre ha sido bien reservada. No sabemos nada de su vida personal no sabemos. Nosotros también nos hemos quedado en shock porque si hubiésemos sabido algo, como familia hubiésemos reaccionado o la hubiésemos cuidado, pero ninguno de la familia no tenemos riña con nadie”, sostuvo su pariente.

Piden justicia

El padre de la fallecida, Antonio Mazzini Parodi, expresó afligido que esta pérdida es irreparable. “Somos pobres, es un horror lo que nos está pasando. Justicia no se puede pedir. (...) Si hay un divino, que los juzgue (a los homicidas)”., manifestó a este medio.

El hombre pidió las cámaras de seguridad de los negocios de inmediaciones del homicidio y se esclarezca el crimen. “Que se investigue a fondo y que los culpables caigan”, expresó entre lágrimas.

Investigación

Por el ensañamiento del asesinato, la Policía no descarta que el móvil del crimen sea por un ajuste de cuentas. Las investigaciones el caso están a cargo del Depincri de Lurín.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).