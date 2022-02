Callao: mono Shaggy, que ‘robaba’ comida y celulares, es rescatado por Serfor

Después de días de trabajo, la Policía ambiental y Serfor lograron atrapar al monito machín víctima del tráfico de animales. Este pequeño primate había ocasionado más de un dolor de cabeza a los vecinos de avenida Sáenz Peña, ubicado en Bellavista, Callao.

Debido a que los veterinarios de Serfor no se podían exponer a alguna mordedura o ataque, ya que —más que la lesión en sí misma— el animal podría transmitir algún tipo de enfermedad o virus, decidieron tratar de dormirlo. Le pusieron somníferos en alimentos para así lograr el objetivo y finalmente, después de mucho esfuerzo, pudieron hacerlo. Luego lo colocaron en una jaula.

“Ahorita estamos trasladándolo rápidamente a nuestras instalaciones para que sea evaluado. Posteriormente vamos a determinar lo que sería su destino. En este caso un centro de cautiverio”, detalló una trabajadora de Serfor a La banda del chino.

Resaltó que estos animales no deberían estar en la ciudad porque no es su tipo de hábitat, sino la selva, donde pertenecen. Por ello, enfatizó en que la ciudadanía deje de comprar animales no domésticos, ya que con eso se fomenta al tráfico ilícito de fauna silvestre.

“ Estos animales no deberían de estar aquí en Lima. Es probable que alguna persona lo adquirió en algún momento. Entonces, el mensaje para todas las personas es que no adquieran estos animales. Que no propiciemos el tráfico ni el comercio ilícito de la fauna silvestre”, remarcó.

Por su parte, los vecinos afectados revelaron que Shaggy, como lo llamaron, merodeaba por el lugar desde octubre y que se habría escapado de un mercado cercano. Ahora están más tranquilos porque especialistas lo cuidan. “El mono va a estar en un ambiente mejor, en su mismo hábitat, va a tener compañía. Aquí ese monito estaba solo, estaba supeditado a lo que la gente le daba de comer o de lo que él robaba “, dijo uno de ellos.

Los especialistas de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) detallaron que le encontraron parásitos y lesiones en la piel. Además, su edad sería menos de un año.

¿Dónde se puede denunciar la venta ilegal de animales?

Toda persona, sea natural o jurídica, tiene la facultad de denunciar la violencia hacia los animales domésticos y silvestres.

En el caso de animales silvestres, se puede reportar ante la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional del Perú llamando al 964 809 122 o a través de un correo electrónico dirigido a dirmeamb.divctiprn@policia.gob.pe o dirin.sipol.dirmeamb@policia.gob.pe.