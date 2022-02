Mujer denunció violación por aportante de Perú Libre y asegura que le ofrecieron dinero para silenciarla

Una mujer de 23 años, natural de Cajamarca, denunció que fue violada por Germán Cruz, aportante de Perú Libre, luego de que llegaran a un local en Lince, donde ella laboraba y él insistiera con quedarse en el lugar con ella.

“Él me seguía insistiendo para seguir tomando. Entonces, le pedí de favor que me acompañara a la sala donde yo venía descansando para que me arregle el mueble, porque era desdoblable y era muy fuerte, yo no lo podía hacer sola. Me acompaña, lo arregla y me quedo descansando ahí. Cuando despierto, veo y estaba en el cuarto de este sujeto, yo en ningún momento he dado mi consentimiento para que pase esto y me veo sin ropa, me asusté porque en qué momento pasó todo ello”, dijo a Panorama.

Asimismo, manifestó que cuando quiso huir del lugar, Cruz no la dejó salir y le dijo que, si ella contaba algo de lo sucedido, él iba a influir en el Ministerio Público y el Poder Judicial para que nadie vea el caso. Sin embargo, ella acudió a la comisaría más cercana y denunció el hecho.

La mujer también cuenta que luego de dar a conocer su caso a las autoridades, José Montenegro, quien ahora trabaja en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto con Juan Silva, la contactó para ofrecerle una suma importante de dinero a cambio de que archivaran el caso. Además, de ofrecerle una reunión con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

“Yo te propongo algo, vamos a ser inteligentes, a la firme ya pasó ya. Escúchame, supongamos que el presidente lo solucione y lo mande preso, ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué no eres un poco más cautelosa? Yo le puedo sacar a él algo que te apoye. Que te ponga una plata y haces un negocio. Yo le digo a Germán, dale unas seis lucas, y hacemos una transacción. Yo hago el documento, presentamos, y ahí nomás queda el proceso, chau”, se le escucha decir a Montenegro en la conversación que tuvo con la mujer.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).