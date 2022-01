Cercado de Lima: incendio consumió dos viviendas en inmueble multifamiliar

La tarde de sábado 29 de enero, un incendio consumió dos viviendas al interior de un antiguo inmueble de material noble. El hecho ocurrió en la cuadra 3 del jirón Paruro, en la zona de Barrios Altos. Al lugar llegaron hasta ocho unidades de bomberos.

“Al parecer, el señor que vive arriba estuvo fumando y allí se prendió todo. Su casa cayó encima de la mía. He perdido todo. No he podido salvar nada de nada. Felizmente pudieron rescatar a mi papá”, dijo Diana Medrano Romero, una de las damnificadas, a La República.

En el siniestro, el padre de Diana, un anciano de 73 años, quien se encuentra postrado en una silla de ruedas, fue rescatado por su familia quienes lograron evitar una tragedia.

La familia Medrano, que perdió todos sus objetos personales y ahorros, pidió que la Municipalidad de Lima o alguna entidad los ayude con carpas y alimentos. Quienes deseen ayudar, pueden comunicarse al 917 315 287.

Incendio en Ventanilla consumió 4 viviendas

Una situación similar se vivió en Ventanilla, donde el fuego se apoderó de cuatro viviendas del asentamiento humano Inka Wasi. Una de las residentes intentó salvar sus pertenencias; no obstante, un mal movimiento hizo que sufriera quemaduras leves.

“Tuve que romper la puerta para poder sacar a mis sobrinos de 6 y 4 años. Uno de los vecinos me avisó y cuando llegué, el fuego había consumido la mitad de la casa”, contó una de las afectadas a este diario.

¿Qué hacer ante un incendio?